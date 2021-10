Scoop - Tesla Model S Plaid : plus radicale

Alors que Tesla avait annoncé et même programmé la Model S Plaid+ sur le site officiel, l'auto a finalement été retirée après la confirmation du PDG, Elon Musk, qu'elle ne verrait pas le jour. La gamme s'arrête donc à la Plaid "classique", mais Tesla prépare tout de même autre chose. Notre photographe a surpris une drôle de version sur le circuit du Nürburgring, avec un pack aérodynamique spécial.

Visiblement, c'est la première fois que Tesla boucle des séances d'essais avec non pas un, mais deux tours d'affilée de la grande boucle de plus de 20 km avant de repartir sur des essais routiers. En dehors de l'aileron rétractable et actif (probablement en fonction de la vitesse et sur les freinages appuyés), cette Model S adopte également un bouclier avant spécifique et des pneumatiques à la gomme plutôt agressive.

Tesla, qui détient déjà le record du tour pour une voiture électrique, pourrait améliorer le temps avec cette version qui se rajoutera à une gamme Model S décidément bien peu prioritaire en ce moment face au tandem Model 3/Y. Les livraisons de la mise à jour de la Model S ne se feront pas avant 2022 au mieux en Europe.