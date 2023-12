Volkswagen "montre" un nouveau petit SUV électrique

En 2025, Volkswagen lancera l’ID.2. Conçue pour rivaliser avec les Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 et autres futures citadines électriques qui devraient se multiplier sur notre marché dans les années à venir, elle coûtera environ 25 000€ en prix de base et aura droit un peu plus tard à une déclinaison sportive GTI.

Dans la publication d’un communicant du constructeur allemand sur Twitter (X), Volkswagen vient de dévoiler la toute première image d’un futur SUV électrique basé sur cette citadine ID.2. Il n’a pour l’instant pas de nom et sa silhouette de profil reste assez schématique pour l’instant, mais on remarque trois grosses encoches sur le montant arrière et de grosses arches de roues.

Concurrent du prochain Peugeot e-2008

Sa version de série arrivera en 2026 d’après le commentaire de Stepan Rehak de Volkswagen. Il affrontera donc la prochaine mouture du Peugeot E-2008 qui aura fait peau neuve d’ici là, mais probablement aussi le Renault 4 E-Tech attendu pour 2025. En plus du prochain Citroën C3 Aircross qui disposera lui aussi d’une version électrique et de son cousin de chez Opel. La famille ID.2 permettra-t-elle à Volkswagen de redresser la barre au niveau des ventes après des résultats décevants avec les ID.3 et ID.4 ?