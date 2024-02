Renault 5 E-Tech VS Citroën ë-C3 : qui sera la meilleure citadine électrique ?

La voilà enfin sous sa forme définitive, cette Renault 5 E-Tech Electric qu’on attendait depuis trois ans. Son style semble faire sensation et il faut bien reconnaître qu’elle frappe fort sur ce plan avec les versions visibles au salon de Genève depuis ce lundi, correspondant toutes au haut de gamme Techno. De quoi faire oublier la Citroën ë-C3 dévoilée il y a quelques mois, qui avait fait beaucoup parler avec son prix de base de 23 300€ avant bonus ? Pas si vite, car cette dernière risque bien de coûter un peu moins cher et n’a rien de ridicule quand on compare leurs fiches techniques respectives.

Design : gros avantage Renault

On parle ici d’un critère éminemment subjectif mais sur ce plan, la Renault semble posséder un gros avantage au vu des réactions observées. Certes, on n’a pu scruter pour l’instant que sa déclinaison haut de gamme en finition Techno mais comparé à la Citroën ë-C3 la mieux apprêtée (finition Max), il n’y a pas match. La citadine de la marque aux chevrons fait pourtant des efforts avec ses jantes de 17 pouces au dessin sophistiqué, sa carrosserie biton et ses boucliers un peu habillés. Mais sa rivale de la marque au losange fera carrément tourner les têtes dans ses coloris les plus osés grâce à sa silhouette rétro à la carrure musclée.

A l’intérieur aussi, la 5 E-Tech Electric prend les devants lorsqu’on compare les deux modèles dans leurs finitions hautes. Ils offrent le même niveau de connectivité smartphone mais au lieu d’un écran tactile de 10,25 pouces central dans la Citroën (et d’un affichage projeté en guise de combiné d’instrumentation), la Renault préfère en haut de gamme un combiné d’instrumentation sous forme de grand écran (10 pouces) en plus d’un afficheur central de 10 pouces. Surtout, son interface OpenR intègre les services connectés de Google et s’approche de l’excellent système inauguré par la Mégane E-Tech. Il y a de fortes chances pour qu’elle surclasse celle de la Citroën en matière de rapidité et d’ergonomie, même s’il faudra vérifier ça lors de nos premiers essais. Quant à l’ambiance générale, elle paraît plus chaleureuse et flatteuse dans la Renault même si les deux architectures de planches de bord paraissent similaires.

Côtés volume, la Renault semble pouvoir se défendre au niveau des places arrière malgré sa longueur inférieure (3,92 mètres contre 4,01 mètres) . Elle prend même un petit avantage au registre du coffre avec 326 litres contre 310 litres pour la Citroën.

Mécanique : deux stratégies différentes

La Renault 5 E-Tech Electric laissera le choix entre trois niveaux de puissance et deux tailles de batteries. L’entrée de gamme aura droit à un moteur de 95 ou 120 chevaux connecté à des batteries d’une capacité de 40 kWh, avec une autonomie annoncée à 300 km, une puissance maximale de charge en courant alternatif de 11 kW et de 80 kW en courant continu. Dans sa version haut de gamme, elle embarquera des batteries de 52 kWh avec une autonomie maximale annoncée à 400 km et une puissance maximale de charge rapide portée à 100 kW.

La Citroën ë-C3, de son côté, possède un seul groupe motopropulseur : elle combine un moteur de 113 chevaux alimenté par des batteries de 44 kWh. Autonomie maximale annoncée ? 320 km avec 7 kW de puissance maximale de charge en courant alternatif (11 kW en option) et 100 kW de puissance maximale de charge en courant continu. Elle se fait donc littéralement prendre en sandwich par les deux versions de la Renault que ce soit en termes de puissance ou d’autonomie maximale, tout en faisant jeu égal au registre de la charge rapide. Notons que la Renault inaugure des fonctions V2L et V2G (uniquement sur le haut de gamme) contrairement à la Citroën.

Prix : avantage Citroën ?

On ne connaît pas encore le prix de la Renault 5 E-Tech Electric mais le constructeur a déjà annoncé que l’entrée de gamme coûtera « environ 25 000€ ». Avec de plus petites batteries et un moteur moins puissant, cette dernière sera donc positionnée au-dessus du prix de base de la Citroën ë-C3 démarrant à 23 300€. La Renault pourrait cependant profiter d’un meilleur équipement intérieur de série en entrée de gamme, sachant que la Citroën fait l’impasse sur l’écran tactile central en finition You premier prix.

Mais dans sa version haut de gamme à grosses batteries, la Renault 5 E-Tech risque de dépasser la barre des 30 000€. Elle coûterait donc bien plus cher que la ë-C3 Max haut de gamme, affichée à 27 800€. La Renault justifiera en partie cette addition supérieure par ses batteries plus généreuses de 8 kWh et sa motorisation plus puissante.

Bref, avec les éléments dont nous disposons actuellement la Renault s’annonce un peu plus haut de gamme que la Citroën dans son positionnement. Reste maintenant à essayer les deux autos pour voir laquelle de ces deux stratégies paraît la plus pertinente dans cette nouvelle catégorie des citadines électriques. Dès la fin de l’année, la nouvelle Fiat Panda s’invitera à la fête et en 2026, ce sera au tour de la Volkswagen ID.2 de faire son arrivée.