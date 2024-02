Le futur SUV électrique d’Alpine ressemblera-t-il au Renault Scénic ?

Dans quelques mois, Alpine montrera son A290 définitive. La cousine sportive de la Renault 5 E-Tech électrique utilise la même carrosserie et le même châssis que cette dernière, mais avec un design évidemment plus agressif et une mise au point tournée vers les performances et l’efficacité dynamique.

Cette A290 n’est que le premier maillon de la nouvelle gamme électrique d’Alpine, qui lancera ensuite un SUV compact et une toute nouvelle voiture de sport électrique (avant l’arrivée d’autres SUV électriques plus gros). Ce prochain SUV compact d’Alpine reposera sur la même plateforme que les Renault Mégane E-Tech, Scénic E-Tech et autres Nissan Ariya.

De vraies différences de design par rapport aux Renault ?

L’année dernière, les metteurs au point d’Alpine nous avaient paru confiants sur le développement technique de ce futur SUV avec d’excellents résultats constatés sur les premiers prototypes roulants de la marque. Mais on ne sait pour l’instant rien du design de l’auto, au-delà d’une image montrant sa signature lumineuse avant diffusée par Alpine en 2022.

Toute la question sera donc de savoir si le SUV d’Alpine ne fera qu’apporter de légères modifications esthétiques sur une carrosserie de Mégane E-Tech ou de Scénic E-Tech, ou s’il ira plus loin dans la différentiation avec les modèles de la gamme Renault. X-Tomi, toujours très prolifique quand il s’agit d’imaginer virtuellement de futures autos, s’était récemment amusé à peindre un Scenic E-Tech Alpine équipé de grosses jantes, de boucliers plus agressifs et d’une teinte bleue typique d’Alpine. Précisons que le « vrai » SUV d’Alpine fera au moins l’effort d’afficher une face avant spécifique (et un badge de la marque au lieu du losange de Renault).

Aux dernières nouvelles, il pourrait opter pour une configuration bimoteur comme le Nissan Ariya plutôt que la simple traction des véhicules familiaux électriques de Renault. Il lui faudra probablement au moins 400 chevaux sous le capot pour faire bonne figure.