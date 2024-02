Scoop - Alpine A290 : la Renault 5 sportive se prépare.

Le prototype de l’Alpine A290 est actuellement en Scandinavie pour des essais dans le froid. Protégée par un camouflage, la future citadine sportive d’Alpine cache encore de nombreux secrets. Mais on peut découvrir certains éléments de design de cette auto comme le « X » placé à l’intérieur des projecteurs qui pourrait servir aux feux de jour. On distingue les jantes et les bas de caisse spécifiques de cette version sportive, les entourages d’ailes proéminents… À l’arrière, on trouve un becquet de toit assez conséquent, mais pour le moment bien camouflé, alors que sous la lunette arrière on distingue une sorte d’aileron en bec de canard.

De la version sportive de la Renault 5 qui sera vendue sous la marque Alpine, on dispose déjà de quelques éléments techniques. Tout d’abord, elle reprend la même base technique CMF B-EV que la Renault 5. En revanche, elle affiche des dimensions différentes avec en particulier une longueur de 3,99 m contre 2,92 m pour la R5 et une largeur plus importante (1,82 m) en raison de ses voies élargies. Elle dispose d’une gamme de pneumatiques élaborée par Michelin, des pneus de 19 pouces spécifiques pour l’Alpine A290 qui existeront en deux versions pour les pneus « été » et une pour les pneus « hiver ».

Les réglages du train avant, de l’Alpine A290, ont été revus par rapport à ceux de la Renault 5, afin de disposer d’un train avant plus incisif, tandis que le train arrière sera multibras afin de renforcer l’agilité du modèle. Le freinage sera quant à lui assuré par des freins à quatre pistons provenant de l’Alpine A110. Voiture électrique oblige, le freinage régénératif sera aussi de la partie et pourra travailler selon quatre modes à la convenance du conducteur. Il y aura aussi plusieurs modes de conduite, du plus calme au plus sportif afin de gérer au mieux les 220 ch (autonomie 400 km) de l’Alpine A290 qui sera disponible au lancement. Plus tard viendront des versions plus puissantes (on parle de 280 ch et quatre roues motrices), mais aussi une version d’entrée de gamme à 150 ch. La voiture de série devrait être présentée en avant-première au cours du second semestre 2024 et lancée début 2025.