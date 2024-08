Les dix nouveaux SUV les plus attendus !

S’il est une catégorie où les nouveautés sont légion, c’est bien celle des SUV. Au volant d’un SUV, le conducteur ou la conductrice dit se sentir plus en sécurité en dominant la route. De plus, ils sont plus gros et massifs qu’une berline et donnent une impression de robustesse qui rassure bon nombre d’automobilistes. Voilà sans doute les raisons du succès des SUV.

Comme il est de plus en plus facile de trouver le SUV à son goût tant l’offre des constructeurs dans cette catégorie ne fait que croître, on n’a pas fini de parler de SUV. Si l’offre est déjà pléthorique, des modèles inédits s’avancent et pour ce dossier nous avons choisi dix nouveautés qui ont de bonnes chances de devenir des stars de la catégorie.

L’électrique en première ligne

Comme en Europe le passage au 100 % électrique va s’effectuer en 2035, de nombreux constructeurs anticipent ce passage en proposant des SUV qui sont uniquement électriques. Parmi nos dix nouveautés, de nombreux modèles n’ont droit qu’à de l’électricité pour se mouvoir : Alpine A390, Nissan Leaf, Renault 4 E-Tech Electric, Skoda Epiq, Toyota Urban SUV et Volkswagen ID. 2 X.

Le moteur thermique résiste, mais s’électrifie

On trouvera cependant des modèles qui ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et proposent en plus d’une offre 100 % électrique, des motorisations thermiques électrifiées afin de séduire le plus grand nombre et ne pas risquer de perdre des ventes par le manque d’engouement pour les véhicules électriques que l’on constate actuellement. S’ils bénéficient d’une ou plusieurs motorisations 100 % électriques, les Alfa Romeo Junior, DS 8, Opel Frontera feront confiance à des motorisations thermiques, mais électrifiées.