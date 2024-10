C’était le timide de la grande famille Volkswagen. Jusqu’à présent, Skoda ne disposait à son catalogue que d’un seul modèle électrique, l’Enyaq, plutôt bien né. Mais cet automne, le Tchèque sort du bois avec un chaînon manquant qui vient se placer entre le fameux Enyaq et le petit Epiq qui débarquera l’an prochain et marquera l’offensive du groupe dans l’EV abordable à 25 000 euros aux côtés du Volkswagen ID.2.

Cet Elroq aurait pu s’appeler Kamiq, puisque c’est la version électrique de ce SUV. Mais chez Skoda, on a décidé de le rebaptiser, et pas seulement parce qu’avec 4,48 m, il mesure 10 cm de plus que son cousin, mais parce que la politique maison consiste à séparer le thermique de l’électrique et qu’il inaugure un nouveau design, un peu pompeusement baptisé « modern solid ». Un nom somme toute assez logique puisqu’on a du mal à imaginer un concept dénommé « ancien et fragile ».

dailymotion Le Skoda Elroq se dévoile et c’est l'un des moins cher des SUV urbains

Ce nouveau style, que l’on devrait retrouver sur les futurs modèles de la marque, ne renverse pas la table à dessin du design tchèque, et l’on reconnaît immédiatement la patte Skoda. Mais il enterre les calandres béantes et striées pour ne laisser apparaître qu’un bandeau de plastique noir qui se rapproche de ce qu’on connaît chez Opel avec sa calandre Vizor. De chaque côté les feux s’étirent, avec des optiques Matrix Led que l’on nous promet 15% plus efficaces que les précédents.

L’irruption du « modern solid » ne change pas fondamentalement la donne sur le profil et la face arrière de l’Elroq, même s’il en rajoute avec des arêtes plus acérées. De même, ce qui ne change pas chez Skoda, et c’est heureux, c’est l’habitabilité à bord. Grâce à un empattement de 2,76m, les passagers arrière sont royalement traités et bénéficient d’un coffre de 470 l pour caser leurs petites affaires.

Une malle plutôt grande pour le segment, plus grande en tout cas que celle du Kamiq et plus imposante aussi que celle du Peugeot e2008, l'un de ses futurs concurrents. L’ensemble forme un tout plutôt cohérent, même si les roues de 21 pouces montées sur l’engin lors de sa présentation en rajoutent dans ce domaine. Il s’agira d'observer de plus près les lignes de l’auto lorsqu’elle sera juchée sur des montes plus raisonnables.

C’est dans son coffre que se cache aussi une astuce Skoda. Après le parapluie intégré à la portière et la raclette à givre cachée dans la trappe du réservoir, le constructeur de Mlada Boleslav continue de proposer des petits trucs utiles et tous bêtes en mode « pourquoi personne n’y avait pensé ? ». cette fois, c’est un simple filet caché sous le cache-bagage et qui est destiné à recevoir les câbles de recharge. Ça ne coûte pas grand-chose et évite de décharger les bagages pour accéder à ces fameux câbles, généralement cachés dans une trappe au bas du coffre.

Côté planche de bord, pas de "modern solid", mais une implantation similaire à celle du grand frère Enyaq. Une implantation qui a ses bons et ses mauvais côtés. Du côté positif, on retrouve le grand écran central de 13 pouces, plutôt réactif et relayé par des boutons physiques situés sous la dalle. Côté négatif, le minuscule petit écran de 3,5 pouces qui ne risque pas de perturber le conducteur, tellement il est minimaliste. Une incitation non dissimulée à s’offrir la vision tête haute disponible pour les finitions ou elle n’est pas de série.

Si cet Elroq innove, ou améliore l’existant, ses mécaniques sont archiconnues. La plateforme est la classique MEB qui sévit sur toutes les électriques du groupe Volkswagen. Trois types de batteries sont proposées. La plus petite, de 155 kWh développe 170ch. Le modèle intermédiaire propose des cellules de 63 kWh et 204 ch. Quant à la plus puissante, elle offre 82 kWh et 285 ch. L’autonomie du petit modèle s’établit à 370 km, et celle de la batterie la plus puissante à 560 km. Skoda précise que, promis juré, la recharge entre 10 et 80% sera possible en 28 mn seulement en supportant jusqu’à 175 kw. Avec les batteries plus petites, ce temps de recharge est même abaissé à 25 mn.

Skoda renoue avec les prix bas

Mais si toutes ces données ne sont pas nouvelles, les tarifs de lancement, quant à eux, le sont et risquent de garantir des ventes honnêtes à cet Elroq. Car le premier prix, qui vient d’être annoncé, démarre à 33 300 euros hors bonus pour le modèle à petite autonomie, pour s’achever à 44 430 euros pour la version de 82 kWh. Voilà longtemps que le Tchèque avait délaissé les prix canons.