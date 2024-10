La Renault Emblème marque une énorme rupture

Et voilà encore une nouveauté exposée par Renault au prochain Mondial de l’automobile de Paris 2024. Un concept-car dont le but semble assez clair : prévenir de la future orientation stylistique de la marque au losange. De la future rupture stylistique, pourrait-on dire, car ce concept-car affiche des lignes très différentes des récentes productions de l’enseigne française.

J’oserai lui trouver un petit côté « Laguna de seconde génération » sous certains angles au niveau de l’agencement de la face avant, mais c’est vraiment avec beaucoup d’imagination. Et comme pour marquer encore davantage la rupture, ce Renault Emblème prend la forme d’un break de chasse (de 4,8 mètres de long) ce qui n’a là non plus pas grand-chose à voir avec les modèles actuels de la marque.

Une motorisation hybride rechargeable avec une pile à combustible

Sous le capot, c’est aussi la rupture : la Renault Emblème possède des batteries NMC de 40 kWh dans une configuration « hybride rechargeable ». Jusque-là rien de si étonnant, mais le groupe motopropulseur n’a aucun rapport avec celui qu’on peut trouver sous le capot d’un Rafale 300.

Ces batteries alimentent un moteur électrique de 217 chevaux et le prolongateur d’autonomie n’est autre qu’une pile à combustible (une « PEMFC 30 kW »), permettant « d’effectuer un trajet jusqu’à 1 000 km dans un temps équivalent à celui d’un véhicule thermique : sans recharge électrique, avec simplement deux pleins d’hydrogène de moins de cinq minutes chacun, fournissant 350 kilomètres d’autonomie. Sur un voyage type entre Paris et Marseille, 75 % de l’électricité consommée par le véhicule est produite par la pile à combustible ».

La Renault Emblème est basée sur l’architecture AmpR Medium, comme la Mégane E-Tech Electric et le Scénic E-Tech Electric. Et c’est une propulsion.

Renault annonce que cette voiture permettrait d’émettre 90% de gaz à effet de serre par rapport à un véhicule thermique classique, ce qui impliquerait sans doute que l’Emblème soit rechargée avec du dihydrogène « vert » en plus d’une électricité décarbonée. Mais ce qui nous paraît le plus important, ici, c’est vraiment l’orientation stylistique qu’elle annonce. Et si Renault osait un vrai haut de gamme dans cet esprit ?