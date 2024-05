Renault Rafale E-Tech 4x4 300 ch (2024) : le fameux "fleuron français"

Voilà donc la version haut de gamme du haut de gamme Renault. Lorsque la marque au losange avait présenté son Rafale l’année dernière, elle avait annoncé l’arrivée ultérieure d’une variante plus puissante au-dessus du modèle hybride de 200 chevaux. Dont acte.

Le Rafale E-Tech 4X4 300 ch (ça fait long comme nom) reprend le petit trois cylindres 1,2 litre turbo de la version déjà existante, mais avec un nouveau turbo pour augmenter sa puissance à 150 chevaux (et 230 Nm) au lieu de 130. Outre un alterno-démarreur, ce bloc essence se combine toujours à un moteur électrique de 70 chevaux et 205 Nm installé sur le train avant. La grosse nouveauté dans le groupe motopropulseur, c’est l’apparition d’un autre moteur électrique sur le train arrière avec 136 chevaux et 195 Nm, permettant de faire de l’auto une vraie transmission intégrale (avec au total trois moteurs électriques si on compte l’alterno-démarreur). La puissance maximale cumulée atteint 300 chevaux, exactement comme sur l’ancien Peugeot 3008 GT haut de gamme.

Ce nouveau Rafale haut de gamme embarque aussi des batteries d’une généreuse capacité de 22 kWh, lui permettant de dépasser les 100 kilomètres en autonomie électrique (et les 1000 km en autonomie totale). Il se recharge de 0 à 100% en 2h55 sur une wallbox à 7,4 kW. Côté performance, il abat le 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et abat le 1000 mètres départ arrêté en 26,9 secondes, des chiffres très au-dessous de l’ancienne Mégane RS (ou de l’Alpine A110 actuelle). Notons que l'engin ne consommerait que 5,8 litres aux 100 km une fois les batteries totalement vides.

Un gentil avion de chasse

Côté design, le Rafale E-Tech 4x4 300 ch essaie évidemment d’exprimer sa sportivité au maximum avec des jantes de 21 pouces dans sa finition « Atelier Alpine ». Cette dernière bénéficie d’après le communiqué officiel de « toute l’expertise d’Alpine » avec des amortisseurs, ressorts, butées de choc et barres anti-roulis avant et arrière spécifiques. L’amortissement est piloté sur cette version et lit aussi la route avec une caméra prédictive, ce qui doit bénéficier à la fois à l’efficacité dynamique et au confort. Le « Châssis Control » permettra alors de régler l’amortissement et la direction arrière en Confort, Dynamic ou Sport. A noter que la répartition du couple peut varier de 100% à l’avant jusqu’à 100% à l’arrière et que la traction est « privilégiée jusqu’à 70 km/h et la propulsion au-delà » (ce qui paraît assez surprenant).

Le prix n’est pas encore connu mais il dépassera évidemment celui des 49 000€du Rafale E-Tech 200 chevaux en finition Alpine.