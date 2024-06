Balade en Espagne pour le grand frère du Duster, le Dacia Bigster

Il fait chaud en Espagne du côté de la Sierra Nevada et c’est le bon moment pour effectuer des essais de mise au point de futurs modèles. C’est ce que poursuit en ce moment Dacia avec son nouveau modèle qui se nommera Dacia Bigster. Il s’agit d’un nouveau SUV qui sera placé dans la gamme au-dessus du Dacia Duster, devenant par la même occasion le grand frère de la star du constructeur roumain.

Du Dacia Bigster on connaît déjà plus ou moins la ligne grâce au concept-car du même nom qui a été dévoilé en 2021. Depuis, on a vu avec l’arrivée du nouveau Duster que ce dernier s’inspirait aussi du concept-car de 2021. C’est pourquoi malgré le camouflage qui recouvre le prototype qui circule en Espagne on sait à quoi s’attendre, le Bigster utilisant de nombreuses pièces de carrosserie du Duster.

Il s’agit d’un gros Duster

Afin de se différencier du Dacia Duster qui l’a précédé, le Dacia Bigster sera plus long et devrait atteindre les 4,60 m alors que le Duster ne mesure que 4,34 m. Cet accroissement de la longueur profitera surtout, grâce également à un empattement allongé, aux passagers de la banquette arrière, mais aussi à la capacité du coffre.

Pas de sept places pour Bigster !

Contrairement à ce que l’on imaginait, le Bigster ne devrait pas proposer sept places dans son habitacle, même en option. La marque roumaine ne voulant pas que ce modèle prenne le dessus sur le Dacia Jogger qui est le seul sept places de la marque. Le Bigster sera donc plus spacieux que le Duster, un point c’est tout !

Offre inédite de motorisations

Le Dacia Bigster sera dévoilé au prochain Mondial de l’automobile en octobre prochain, mais la commercialisation de ce modèle ne devrait débuter qu’à la mi-2025. Cela devrait permettre de doter ce nouveau modèle de motorisations améliorées qui arriveront plus tard sous le capot du Duster. Ainsi la version hybride de 140 ch se séparera du bloc 1.6 pour adopter un bloc 1.8 et le nouveau 1.2 TCe 48V de 130 ch sera également proposé en version GPL (avec sans doute différents niveaux de puissance), l’Eco-G 100 du Duster étant pour le moment un 1.0 TCe. Enfin la version 4x4 avec le bloc 1.2 TCe de 130 ch pourrait s’équiper d’un moteur électrique chargé d’entraîner les roues arrière.