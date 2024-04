Renault et Stellantis au Mondial de Paris 2024 (et il pourrait y avoir de bonnes surprises)

Après un salon de Genève 2024 totalement boudé par les marques, celui de Paris sera-t-il plus intéressant pour les visiteurs ? C’est possible. Les groupes Stellantis et Renault viennent en tout cas de confirmer leur présence dans les allées du mondial de l’automobile à la rentrée prochaine, ce qui n’a rien de surprenant puisqu’ils étaient déjà présents en 2022 dans une édition où la plupart des grandes marques européennes y avaient disparu.

Et il pourrait y avoir d’autres bonnes surprises après l’officialisation récente de la venue du groupe BMW, absent de l’évènement en 2022. Plusieurs autres constructeurs sont actuellement en train d’évaluer leur présence sur l’évènement et Kia a déjà annoncé son retour à Paris. Les constructeurs chinois, en force en 2022 avec notamment BYD et Great Wall Motors, devraient également être de la partie même s’il n’y a pour l’instant rien d’officiel à ce sujet.

Toutes les marques de Renault et pas que les Françaises de Stellantis

Le groupe Renault précise que ses trois marques Renault, Dacia et Alpine seront de la partie. Chez Stellantis, seront présents Peugeot, Citroën et DS mais la présence des marques étrangères du groupe n’est pas exclue non plus. Bref, le programme du salon de Paris 2024 devrait être (un peu) plus riche que celui de 2022.