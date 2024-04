BMW et Mini de retour au Mondial de Paris 2024

« Bmw Group réévalue constamment sa présence dans les grands salons internationaux comme ses partenariats, afin de trouver les plateformes et formats qui garantissent une communication optimale de ses initiatives en matière d’électrification, de circularité et de digitalisation. » Il semble donc que "l’évaluation" du prochain Mondial de Paris (du 14 au 20 octobre 2024) soit positive.

C’est officiel, BMW, Mini et BMW Motorad seront présents à la Porte de Versailles à Paris. La dernière fois que les marques du groupe ont fait le déplacement était en 2018. L’édition suivante a été annulée pour cause de pandémie et le groupe a boudé l’événement en 2022. BMW, comme pour beaucoup d’autres constructeurs, a déserté les salons, jugé trop cher notamment. Organiser un événement autour d’une nouveauté se révèle moins coûteux et sa médiatisation est parfois meilleure puisqu’elle n’est pas noyée dans la masse.

Effet boule de neige ?

L’absence des grands constructeurs a laissé le champ libre aux firmes chinoises. L’édition 2022 et le Salon de Munich 2023 ont vu les marques telles BYD exposer leurs modèles, parfois sur des stands imposants. Ce temps est peut-être révolu, pour ne plus leur céder de terrain et occuper à nouveau l’espace médiatique.

Si le groupe Renault (Renault, Alpine et Dacia) a officiellement annoncé leur présence, ce n’est pas encore le cas de Stellantis. Cependant, il se pourrait que Peugeot, Citroën, DS et Alfa Romeo fassent le déplacement. L’annonce de BMW pourrait avoir un effet boule de neige et inciter Mercedes, le groupe Volkswagen et d’autres constructeurs à venir présenter leurs modèles.

Par le passé, le Mondial de Paris fut l’occasion pour BMW de présenter des premières mondiales comme des concepts : Série 3 (2018), Concept X2 (2016), i3, i8 Roadster et Concept Active Tourer (2012).

Pour l’édition 2024, la marque à l’hélice devrait faire le déplacement avec son Concept Neue Klasse X et Mini avec la dernière Aceman.