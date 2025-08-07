Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Twingo 4

C’est sur la route que la Renault Twingo E-Tech poursuit ses essais afin d’être prête pour 2026

Paul Pellerin

SCOOP – La petite Renault Twingo E-Tech électrique se prépare pour 2026. Elle est actuellement en essais sur le réseau routier français. Vêtue d’un beau camouflage zébré, elle montre clairement que son allure générale sera proche de celle du concept-car présenté en 2024.

C’est sur la route que la Renault Twingo E-Tech poursuit ses essais afin d’être prête pour 2026

Vêtue d’un bel habit zébré, la future Renault Twingo E-Tech électrique ne passe pas inaperçue. Ce qu’elle a du mal à cacher également ce sont ses proportions et son allure générale, puisque ce qui se cache sous le camouflage ressemble fortement à ce que l’on a déjà vu sous la forme d’un concept-car en 2024. Cette auto arrivera sur le marché dans le courant de l’année 2026.

Avec le concept-car de 2024 et les images du tableau de bord qui ont suivi on sait presque tout de ce que sera la future Renault Twingo E-Tech électrique. Reste à connaître la fiche technique de cette auto qui disposera sans aucun doute d’une batterie LFP et d’une motorisation qui proviendra d’un fournisseur chinois et afficherait 85 ch. L’autonomie serait proche des 300 km.

Beau camouflage pour la future Renault Twingo dont les essais routiers se poursuivent en France. La production de cette petite auto électrique sera assurée en 2026 par l’usine de Novo Mesto en Slovénie.
Poignées classiques pour la Twingo

Sur le prototype photographié par nos chasseurs de scoop on distingue la trappe de recharge ronde positionnée sur l’aile avant droite. On voit aussi que le modèle définitif aura des poignées de porte classiques à l’avant comme à l’arrière, alors que le concept-car n'en avait qu’à l’avant et qu’elles ressemblaient à celles de l’ancienne Twingo. On découvre également deux essuie-glaces sur le pare-brise, Renault n’a pas cédé à la tentation d’un unique essuie-glace. Un accessoire qui aurait renforcé la filiation avec la première Twingo.

Avec cette petite auto électrique qui devrait être affichée à un peu moins de 20 000 €, la marque au losange veut proposer une mini-citadine pratique, qui disposera d’une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne. Cette auto aura une cousine badgée Nissan.
Signature lumineuse toujours secrète

La ligne générale du modèle reste conforme à celle du concept-car qui était lui-même fidèle à l’esprit de la première génération de Renault Twingo. Il restera à savoir comment Renault a géré la signature lumineuse de l’auto, à l’avant comme à l’arrière, mais aussi le traitement de l’habitacle et la modularité de cette auto. On en saura plus au printemps 2026 lorsque cette auto sera présentée officiellement.

