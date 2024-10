Premières images de la Renault 4 E-Tech Electric !

C’est sans doute la nouveauté la plus attendue du Mondial de l’automobile de Paris 2024. Après la 5 E-Tech Electric, Renault profitera du salon pour lever le voile sur la 4 E-Tech Electric dans sa version de série à Paris après le concept-car 4ever Trophy vu en 2022.

A quelques jours de l’évènement, la marque au losange dévoile les toutes premières images de la bête. Évidemment, elle se contente pour l’instant de photos de détails pour entretenir le suspense. Mais elles permettent déjà de se faire une bonne idée du style de l’auto. On remarque ainsi le traitement assez original de la partie arrière du profil, avec une petite custode et des vitres dont la forme s’inspire de celles de la Renault 4 originelle de 1961.

La calandre très épurée ressemble beaucoup à celle du concept-car 4ever Trophy et intègre un losange éclairé. On note aussi les flancs dont les stries sur les portières rappellent un peu les éléments de chez Citroën et surtout, de gros feux arrière bulbeux qui évoquent franchement ceux du Fiat 500X. Compte tenu de la multitude de détails, l’approche de Renault n’est clairement pas « low-cost ».

Un petit crossover électrique à quel prix ?

Contrairement à ce que laisse imaginer son badge, la 4 E-Tech Electric sera plus grosse que la 5 E-Tech Electric avec une longueur de 4,14 mètres contre 3,92 mètres pour cette dernière. Conçue sur la même plateforme, elle jouera les petits crossovers urbains et concurrencera le Mini Aceman (qui est encore plus petit).

Comme à l’époque de la présentation de la 5 E-Tech Electric, Renault propose le « R4 R Pass » à 150€ pour offrir un accès privilégié aux commandes en avant-première : « les clients possédant un R4 R Pass auront la possibilité de commander, en avant-première et 15 jours avant l’ouverture des commandes au grand public, Renault 4 E-Tech electric au sein du réseau Renault. En effectuant leur commande durant cette période exclusive, ils bénéficieront d'une livraison prioritaire de leur véhicule, grâce à une production priorisée », peut-on lire dans le communiqué.

La commercialisation de la 4 E-Tech Electric démarrera en 2025, à un prix de base que l’on espère largement sous les 30 000€.