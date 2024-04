Mondial de l'auto de Paris 2024 : la billetterie est ouverte

Le mondial de l’automobile approche à grands pas. Tout le monde attend de connaître la liste définitive des constructeurs automobiles présents à Paris mais on sait déjà que l’évènement offrira davantage de variété que le dernier salon de Genève 2024 : outre les constructeurs français, il y aura également le groupe BMW-Mini et d’autres marques étrangères pourraient confirmer leur présence dans les jours à venir.

En attendant de connaître cette liste détaillée, l’organisateur du salon fait savoir que la billetterie est ouverte pour les visiteurs. L’entrée coûtera 18€ la journée en semaine, 22€ pour le week-end (avec le choix d’un créneau horaire sur le matin ou l’après-midi uniquement), 16€ pour les deux soirées du vendredi et du samedi (de 18h30 jusqu’à la fermeture) et 10€ pour les enfants en semaine (12€ le week-end). Il sera possible d’obtenir des billets un peu moins chers (16€) au lancement de la billetterie en ligne.

Des expositions et des essais

L’organisateur annonce également d’autres activités et expositions. Après Vilebrequin en 2022, les visiteurs pourront admirer les autos de film exposées par un collectionneur de véhicules de cinéma : « Movie Cars Central, de Franck Galiègue, est la plus importante en Europe. Quelques exemples de modèles exposés dans le Pavillon 7.1 : Batmobile, Ford Gran Torino (Starsky et Hutch), Peugeot 406 (Taxi), Ferrari 308 GTS (Magnum), Pontiac Firebird "KITT" (K2000), Aston Martin DBS et BMW 750 (James Bond) et la mythique Delorean de Retour vers le Futur 2 ».

L’exposition « On n’arrête pas le progrès » reviendra de son côté sur l’innovation automobile tout au long de l’histoire et dans le hall 7.1, un centre d’essai permettra de prendre le volant des principales nouveautés dans un parcours dédié (sur réservation). Il y a aura également une exposition sur les 100 ans de l’autodrome d’UTAC de Linas-Montlhéry les 12 et 13 octobre. L’organisateur précise enfin qu’il y aura 50% de surface utilisée en plus par rapport au mondial 2022, avec des exposants et constructeurs répartis dans six halls différents.