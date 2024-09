Les voitures les plus importantes de l'histoire au Mondial de Paris 2024 ?

Le Mondial de l’automobile de Paris 2024 devrait être sensiblement plus intéressant à suivre que celui de 2022. Les constructeurs automobiles y seront plus nombreux et certaines marques européennes et américaines y feront leur grand retour (Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Kia, Tesla…).

Mais les organisateurs du salon parisien s’appuient aussi sur des expositions sans rapport avec le marché automobile actuel. Celle des voitures du cinéma et de la télévision, notamment, mais aussi un rassemblement de machines ayant eu une importance toute particulière dans l’histoire de l’automobile depuis ses débuts.

« Sur plus de 500 m2, l’exposition "On n’arrête pas le progrès!" met en lumière 19 voitures emblématiques de leur époque qui ont fait partie de la vie des Français. Ces voitures, symboles des progrès technologiques au fil des décennies, témoignent de leur temps, de l’évolution de la société mais aussi de l’histoire du design. », peut-on lire dans le communiqué officiel du salon.

« Peugeot Type 3 - Ford T - Citroën Traction -Jeep Willys - Citroën 2CV - Citroën DS - Morris Mini - Renault 5 - BMW Turbo - Volkswagen Golf I - Mercedes Classe S - Peugeot 205 - Renault Espace - Renault Twingo- Toyota Prius - Dacia Logan - Tesla Model S - Renault Zoé - Citroën Ami », voilà la liste de ces 19 voitures qui marquent plusieurs époques de l’industrie automobile à différents niveaux.

Une exposition dans le hall 5

Il faudra vous rendre au hall 5 du salon pour découvrir cette exposition qui comporte effectivement des autos qui ont compté dans l’histoire de l’automobile, même si la plupart d’entre elles ne feront pas rêver les visiteurs.