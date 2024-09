Les stars du cinéma seront au Mondial de l'auto de Paris 2024

Le salon de l’automobile de Paris 2024 devrait être nettement plus intéressant à suivre que celui de 2022. Et pour cause, on note le retour de certains groupes absents de la précédente édition (notamment BMW et Volkswagen) et les marques comme Renault, Dacia ou Alpine prévoient des nouveautés majeures pour l’évènement.

Mais il n’y aura pas que des voitures neuves sur le salon. Les fans de cinéma et de références automobiles devront passer par le stand « Pop Culture by Movie Cars Central » qui ne rassemblera pas moins de 25 autos vues au petit et grand écran.

De la DeLorean jusqu’à la voiture de « Drive »

La DeLorean DMC-12 du film « Retour vers le futur » sera bien évidemment do voyage, tout comme de nombreux autres véhicules rendus célèbres par des films de légende. La célèbre « Choupette » d’un Amour de Coccinelle, par exemple, mais pas que : « la Dodge Noire et la Toyota Supra des films “Fast and Furious” ainsi que la Jeep Wrangler et le Ford Explorer de “Jurassic Park”. Parmi les stars incontournables, la Batmobile vue en 1989 dans l’opus réalisé par Tim Burton, sera évidemment du voyage au Mondial de l’automobile. Vous pourrez également la Peugeot 406 de Taxi 2, la Ford des Men in Blacks ou la Mustang de la Police dans Transformers. Comme Ryan Gosling, votre choix se portera peut-être sur la Chevrolet Malibu du film Drive. C’est en effet l’acteur qui choisira cette voiture dans une casse de Los Angeles quelques jours avant le début du tournage, avant de la restaurer lui-même ».

Il y a aura aussi des autos de l’univers des séries avec la fameuse Ford Gran Torino de Starsky & Hutch, bien accompagnée : « la Dodge “General Lee” de Shérif fais-mois peur, la Ford Mustang de John Wick, la Pontiac de K2000, ou les inoubliables Ferrari Testarossa blanche et Daytona noire de Miami Vice. Même Jean-Claude Convenant sera du voyage avec la mythique Citroën Xantia de la saga Caméra Café ».