Les nouvelles Renault 4, Dacia Bigster et SUV Alpine au salon de Paris 2024 !

Les stands du groupe Renault s’annoncent comme les plus riches en nouveautés du Mondial de l’automobile de Paris 2024. Présent au hall 6 du salon, le groupe prévoit en effet plusieurs premières mondiales importantes à cette occasion et ce pour toutes ses marques.

Chez Renault, tout d’abord, ce sera la grande révélation de la nouvelle 4 électrique après celle de la 5 E-Tech Electric au dernier salon de Genève. On parle bien du modèle de série définitif et non plus d’un concept-car, avec un positionnement qu’on espère le plus accessible possible pour arriver enfin à une gamme de modèles électriques populaires. Cette nouvelle 4 côtoiera bien évidemment les autres nouveautés récentes de la marque (le Rafale 300 hybride rechargeable, la 5…) mais aussi un concept-car rétro.

Le stand Dacia sera tout aussi intéressant à visiter. La division roumaine du groupe Renault exposera en effet un « nouveau véhicule sur le segment C », qui sera sans doute le SUV Bigster grand frère du Duster. Il sera logiquement plus cher mais ne devrait pas proposer d’option à sept places contrairement au Jogger.

Le SUV électrique d’Alpine y sera aussi

Ce n’est pas tout : Alpine exposera aussi un nouveau show-car, très probablement celui du premier SUV électrique de la marque aux côtés de la citadine A290 dans sa version définitive. Ainsi que la nouvelle version du prototype Alpineglow à hydrogène, équipé d’un V6 au lieu du précédent quatre cylindres.

Ajoutez à cela les Mobilize Duo et Bento mais aussi un « concept-car de véhicule utilitaire Renault nouvelle génération » et vous obtenez un programme vraiment alléchant pour les visiteurs du salon sur les stands du groupe Renault.