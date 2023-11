Mobilize Bento (2024) : voici le plus petit utilitaire de Renault

La Renault Twizy n’a plus que quelques semaines à tenir. Lancé en 2011, le pionnier des petits quadricycles électriques à la vocation urbaine sera remplacé dans quelques mois par le Mobilize Duo, un modèle équipé d’un habitacle totalement fermé (toujours à deux places) avec une définition technique plus haut de gamme. Et à l’occasion du salon Solutrans 2023 réservé aux véhicules utilitaires qui ouvre ses portes aujourd'hui, le groupe Renault dévoile la version pour les professionnels de cette petite Bento.

Rivale de la Citroën Ami Cargo, la Bento se présente comme un véhicule monoplace équipé d’une grosse malle cubique au lieu du siège du passager présent dans la Duo. Il conserve le même groupe motopropulseur que cette dernière, mais avec uniquement la version la plus puissante capable de rouler à 80 km/h et exigeant d’avoir le permis de conduire classique (alors que la Duo existera aussi dans une version sans permis limitée à 45 km/h). Comme annoncé précédemment, le volume utile de la malle arrière sera d’un mètre cube et la charge utile de 80 kg. Il s’adresse bien évidemment aux professionnels nécessitant un véhicule de livraison dans le cadre de la ville et n’aura pas le droit d’emprunter les voies rapides réservées aux automobiles.

140 km d’autonomie urbaine, mieux que le Citroën Ami Cargo

Mobilize annonce une autonomie maximale de 140 km en ville, c’est-à-dire très au-dessus de celle de sa rivale la Citroën Ami Cargo donnée pour 75 km au maximum. Elle coûtera donc logiquement plus cher que cette dernière, affichée pour rappel à 8 390€ en prix de base. Pouvant se recharger à la fois via une prise classique ou un câble de type 2, équipée d’un airbag et d’un système de climatisation, ce quadricycle électrique assez haut de gamme se destine de toute façon plutôt à la location qu’à l’achat frontal. Disponible à partir du premier semestre 2024, elle espère plaire davantage que la berline Mobilize Limo finalement supprimée de la gamme en raison d’un succès commercial inexistant. Tout dépendra évidemment de son coût à la location, celui de la Limo ayant été jugé bien trop élevé par les professionnels du transport auxquels elle s’adressait.