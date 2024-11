Essai - Mobilize Duo, ce cher Ami

En bref

Quadricycle électrique

Autonomie : 161 km

À partir de 9 990 €

Bonus : 900 €

Créée en 2021 par le groupe Renault, l'entité Mobilize se présentait alors comme un fournisseur de mobilités à destination des pros et des particuliers sous forme de location, d'abonnement ou d’autopartage. Mais son premier produit, la Limo, une berline électrique chinoise proposée aux taxis et aux VTC pour à 1 500 €/mois (tous services compris) n’a pas convaincu. À peine un an après son lancement l’offre a été stoppée faute de clients.

Avec le Duo, Mobilize semble enfin tenir le produit qui va lancer la machine. Ce quadricycle électrique léger est proposé à la vente ou à la location à partir de 9 990 €. Accessible dès 14 ans, il vient concurrencer tardivement la star de ce nouveau marché en plein essor, la Citroën Ami. En effet, la voiturette de Citroën s'est écoulée à plus de 35 000 exemplaires en Europe (dont la moitié en France). Renault espère à son tour croquer une part de ce gâteau avec son nouveau Duo.

Deux versions vendues, dont une accessible dès 14 ans

Ce quadricycle électrique est basé sur le même principe que la Citroën Ami. A la différence il est proposé en deux versions. La première avec un prix de départ à 9 990 € (hors bonus écologique de 900 €) est limitée à 45 km/h et accessible dès 14 ans sans permis de conduire (Permis AM, ancien BSR). La seconde vendue 12 500 € (hors bonus écologique), celle testée aujourd’hui, a une vitesse limitée à 80 km/h. Elle nécessite le permis B1 et un âge minimum de 16 ans. A noter que cette version est également interdite d'autoroute, de voies rapides et de routes pour automobiles, dont les périphériques* des grandes agglomérations.

Le Duo reprend quasiment la silhouette du Twizy avec une cabine étroite qui semble être tout juste posée sur un châssis aux porte-à-faux très courts. L’objectif étant d’offrir une empreinte au sol ultra réduite : à peine 2, 40 m de long pour 1, 30 m de large.

Le style joue la carte de l’efficacité. Les principales pièces de carrosserie gardent un aspect brut. C’est le cas de la version à 9 990 € vendue sans enjoliveur et totalement dépouillée. Il est possible d’agrémenter le look via des packs de couleurs mais le prix de l’autocollant s’envole à 500 € (stickers + enjoliveurs) !

D'ailleurs sur cette version 45, qui devrait en toute logique remporter l'ensemble des suffrages, tous les éléments de confort sont en option comme le kit bluetooth (200 €), le siège chauffant (300 €), les enjoliveurs ou encore la climatisation (1 000 €). La version 80 les propose de série (hors climatisation) et offre un meilleur rapport prix/équipement.

Le principal changement par rapport au Twizy réside dans l’adoption de portières hermétiques. Un gain pour le confort et la sécurité mais en malheureusement pas pour l'insonorisation. Celles-ci donnent accès à deux places en tandem. Pour accéder aux places arrière le siège avant coulisse sur 20 cm, mais on ne vous cache pas qu'il faudra se contorsionner. A déconseiller aux personnes âgées.

Une fois installé, le passager dispose d'une assise presque confortable et d'une belle largeur aux coudes et à la tête. En revanche, il devra voyager les jambes écartées et avec l'appuie-tête au ras du nez qui lui bouche la vue. Ces deux éléments rendent alors très vite le voyage inconfortable.

Le Duo a été pensé pour l’autopartage avec un mobilier robuste, facilement remplaçable, lavable et bon marché. Le conducteur fait face à une originale tablette orange dessinée comme un « Ghetto Blaster » des années 80. Elle intègre un écran d’instrumentation au centre, la commande de boîte de vitesses à gauche, et à droite du volant un support pour smartphone.

Ce dernier servira de clé au futur locataire via l'application Mobilize, pour accéder, localiser ou démarrer le Duo, totalement connecté. Un système choisi par l'entité pour faciliter la rotation des véhicules dans le cadre de l'autopartage. C’est pour cette raison que le Duo ne dispose pas de rangement fermé. Et c'est fort dommage car il n'y a même pas de quoi ranger un trousseau de clés. En solo, il est possible de bloquer vos affaires sur la plae arrière mais à deux, il faudra jongler avec votre sac.

Le Duo dispose de série d'un chauffage et d'une ventilation, certes bruyante, mais bien pensée pour désembuer le pare-brise. Le Duo s'illustre également par la présence d’un airbag conducteur de série. Pour profiter de la musique, cette version 80 impose de passer par le smartphone mais pour cela il faudra disposer du Bluetooth (en option sur la version de base).

*Selon réglementation locale