Essai - Mobilize Duo, ce cher Ami

La concurrence : sa cible, la Citroën Ami

Le nouveau Mobilize Duo vient concurrencer frontalement la Citroën Ami sur le marché des quadricycles légers électriques. Il est plus cher mais propose une autonomie nettement supérieure, ainsi qu'un équipement plus fourni.

A retenir : en solo, pas en duo

Le nouveau Duo est plus cher que l’Ami, mais Renault a plutôt soigné son quadricycle qui offre un niveau de confort général très acceptable, que ce soit en matière d’environnement intérieur ou de conduite. Il est aussi rassurant à conduire et son autonomie réelle est satisfaisante. Il faudra toutefois garder à l'esprit qu'à deux, le voyage ne sera pas le même pour votre passager, du fait de sa position inconfortable. La version 80, la plus chère, offre un meilleur rapport prix/équipement. Sur la version 45, quasiment tout est en option.

Caradisiac a aimé

Le confort acceptable

L'intérieur lumineux et agréable

Les équipements disponibles

La tenue de route correcte

L'autonomie rassurante

Caradisiac n'a pas aimé

Les nombreuses options

Le confort moyen pour le passager

L'insonorisation médiocre