Essai - Mobilize Duo, ce cher Ami

Le Mobilize Duo est proposé en deux versions à partir de 9 990 €.

Le Duo 45 Neo, à partir de 9 990 €, embarque comme principaux équipements de série l'ouverture mains libres, l'airbag conducteur, une prise USB-C, le pare-brise chauffant, siège confort.

Le Duo 80 Evo, à partir de 12 500 €, ajoute le Kit Bluetooth, le siège conducteur chauffant, le pack couleur (avec enjoliveurs).

Le point techno : l'application My Duo

Dans les deux versions, le Duo est doté de la connectivité pour l'application My Duo. Cette dernière permet de renseigner son propriétaire sur la localisation du quadricycle, l'état de la batterie puis de verrouiller ou déverrouiller le modèle et enfin de paramétrer les dates et le nombre de conducteur pour l'autopartage.