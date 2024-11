Essai - Mobilize Duo, ce cher Ami

Le Duo présente deux atouts par rapport à ses concurrents. Premièrement il dispose d’une "grosse batterie", (10,3 kWh) assurant une autonomie de 161 km, soit plus du double d’une Citroën Ami par exemple. Ensuite il est disponible en deux versions. 45 et cette version 80 km/h, ce qui permet d’élargir le spectre des clients et de renforcer la polyvalence. Dans les deux cas il est propulsé par un moteur électrique, d’environ 16 ch, placé sur l’essieu arrière.

Nous avons réalisé un petit essai dans le centre de Rome au volant de la version 80. Le Duo fournit de vives accélérations qui permettent de s'extirper avec assurance du flot de la circulation. Au-delà là de 50 km/h, le moteur électrique s'essouffle dans un bruit de turbine d'Airbus qui pointe du doigt l'insonorisation passable de la cabine. Mais tenir les 80 km/h, même à deux, est une formalité.

La tenue de route est correcte pour un quadricycle qui reste mieux maintenu qu'une Ami sur les appuis. Notez que le Duo est livré de série avec des pneumatiques 4 saisons, en règle avec la loi montagne. A tester sur le mouillé. Le freinage est assuré par 4 disques, fait assez rare sur ce marché, mais il ne faudra pas hésiter à enfoncer la pédale pour stopper la machine. Si l'on ajoute à cela un airbag conducteur de série, le Duo "rassure" en matière de sécurité.

Bien en Solo, plus rude en Duo

Le niveau de confort est quant à lui acceptable. Les suspensions sont fermes mais assez indulgentes avec le conducteur. On loue également l'assise plus moelleuse pour le conducteur. Dommage, le dossier de siège n'est pas réglable. Malgré les imposants montants, la visibilité est plutôt bonne du fait de la position centrale du conducteur.

Le passager, lui, vivra un mauvais moment du fait de sa position inconfortable (les jambes écartées) et d'une visibilité nulle. En effet ce dernier ne peut rien voir car l'appuie-tête lui arrive au ras du nez et les côtés n'ont pas de surface vitrée à l'arrière. Une Ami s'avère bien plus vivable pour les voyages en duo.

Le tableau de bord ne propose pas d'informations sur la consommation mais si l'on se fie à notre utilisation on peut facilement tabler sur une autonomie réelle aux alentours de 130 km lorsque la température extérieure est clémente. En hiver, le rayon d'action sera plutôt de l'ordre des 100 km, ce qui reste supérieur à la concurrence et permet d'espacer les recharges.

A propos, le Duo offrira deux systèmes de recharge. Une prise standard solidaire de la voiture (dans un logement non verrouillé) où il faudra patienter environ 4 heures pour passer de 20 à 80 % sur une prise domestique. Une prise de Type 2 compatible avec la plupart des bornes publiques est proposée en option à 200 €. Sa puissance de recharge est limitée à 2kW.