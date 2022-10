Mobilize, la solution de mobilité électrique du groupe Renault poursuit son développement. Cette jeune marque, apparue en 2021, propose sous forme d’abonnements des véhicules électriques et des services aux professionnels comme aux particuliers. Après la Limo, une berline électrique destinée aux professionnels du transport de personnes, Mobilize cible aujourd’hui un plus large public avec le Duo, un quadricyle léger électrique.

dailymotion Mondial de l'auto 2022 - Mobilize Duo : l'Ami des citadins

Le Duo est en quelque sorte le descendant du Twizy. Il présente une silhouette proche avec une cabine étroite qui semble être tout juste posée sur un châssis aux porte-à-faux très courts. L’objectif étant d’offrir une empreinte au sol ultra réduite : à peine 2, 40 m de long pour 1, 30 m de large, ce qui permet de stationner 3 Duo à la verticale sur une place de stationnement standard.

Le style arbore des lignes anguleuses et plutôt futuristes qui mêlent le gris l’orange et le noir, les couleurs de Mobilize. La carrosserie composée de matériaux recyclés a été conçue pour dissimuler plus facilement l’usure et les rayures. Le principal changement par rapport au Twizy réside dans l’adoption de portières hermétiques. Un gain pour le confort et la sécurité. Celles-ci conservent une ouverture en élytre et donnent accès à deux places en tandem.

Le Duo a été pensé pour l’autopartage avec un mobilier robuste, facilement remplaçable, lavable et bon marché. Le conducteur fait face à une imposante tablette orange dessinée comme un « Ghetto Blaster » des années 80. Elle intègre un écran d’instrumentation au centre, la commande de boîte de vitesses à gauche, et à droite du volant un support pour smartphone. Ce dernier servira de clé au futur locataire pour accéder et démarrer le Duo, totalement connecté. Un système choisi par Mobilize pour faciliter l’échange et la rotation des véhicules dans le cadre des flottes d’entreprises ou de mobilité partagée.

Pour accéder aux places arrière le siège coulisse sur 20 cm, mais on ne vous cache pas qu’au-delà d’1m80, voyager deviendra très vite inconfortable. Pensé pour l’autopartage le Duo ne dispose pas de rangement fermé. Par contre il est possible de transporter deux valises au format cabine le long du siège avant et de stocker sur la place arrière lorsque celle-ci est vide. Pour les pros qui recherchent du volume, une variante utilitaire appelée Bento supprimera la place arrière et offrira en lieu et place un énorme coffre d’une contenance de 700 litres.

Duo est propulsé par un moteur électrique placé sur l’essieu arrière. Deux versions seront proposées. La première bridée à 45 km/h est accessible sans permis dès 14 ans. La seconde allant jusqu’à 80 km/h nécessite le permis B. Le Duo revendique une autonomie de 140 km, amplement suffisant pour une utilisation 100% urbaine. Il offrira deux systèmes de recharge. Une prise standard compatible avec une recharge domestique classique ou une prise de Type 2 compatible avec la plupart des bornes publiques. Dans les deux cas, la prise sera solidaire de la voiture.

Le Duo est un véhicule destiné à la mobilité urbaine. Il s’adresse aux particuliers comme aux professionnels mais à la différence de sa concurrente, la Citroën Ami, il sera exclusivement proposé à la location.

Autopartage ou location



Les Duo seront disponibles dès 2023 en autopartage dans les grandes villes, comme c’est le cas aujourd’hui avec la Spring, disponible via l’opérateur Zity. Il suffira de télécharger une application, renseigner vos informations personnelles et utiliser la Duo périodiquement. Il sera également possible de louer un Duo pour un usage exclusif. Pour cela il faudra se rapprocher d’un concessionnaire pour souscrire un abonnement spécifique, sans apport, avec des services associés (assurance, entretien, garantie, etc.) pour un temps donné.

Véritable plateforme de services dédiée à la mobilité douce, Mobilize pousse sa réflexion encore plus loin avec un concept de cyclomobile appelé Solo. Une sorte de Segway à trois roues couvert qui ne nécessite pas de casques et dont la vitesse est limitée à 25 km/h. Une piste qui s’ajoute à de nombreux projets qui eux sont bien concrets comme la mise en service de 200 stations de recharge rapide d’ici 2024. Badgées Mobilize mais ouvertes à toutes les marques, ces dernières offriront une puissance allant jusqu’à 400 volts. Ces dernières stockeront l’énergie dans des batteries qui la restitueront dans votre véhicule pour éviter de mettre le réseau sous tension. L’éco-système Mobilize est en phase d’essor et devrait représenter à terme près de 20% du chiffre d’affaire du groupe Renault.