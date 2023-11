La Mobilize Limo de Renault est un échec

C’était l’un des piliers de la nouvelle marque Mobilize du groupe Renault dédiée aux solutions astucieuses de mobilité. A côté des petits engins de déplacement urbains comme la Duo (remplaçante spirituelle de la Renault Twizy) et le Bento (un véhicule léger conçu pour les livraisons d’objets de petites tailles), la Limo visait spécifiquement le marché des voitures pour les professionnels du transport. Essayée par Michel Holtz pour Caradisiac à l’été 2022, cette berline électrique de 4,67 mètres de long possède un moteur de 150 chevaux et une batterie de 60 kWh. Il s’agit en fait d’une E-Zoom Yi rebadgée, modèle conçu en Chine par la coentreprise entre Renault et Jiangling Motors.

Quel intérêt pour les professionnels du transport et autres VTC d’opter pour cette Mobilize Limo ? Une formule sur abonnement à 1 500€ par mois tout compris sur 36 mois, censée couvrir tous leurs besoins. Pratique, peut-être, mais surtout très chère à notre époque où il est possible de louer des autos comme la Tesla Model 3 pour des prix nettement moins élevés.

Déjà finie, la Limo

Voilà sans doute pourquoi Mobilize a déjà abandonné la Limo dans son offre de véhicules de mobilité du futur. D’après les journalistes de Challenge, la berline électrique n’a convaincu personne et la marque de Renault aurait donc décidé de la supprimer. Il n’y a donc aucune chance pour qu’un chauffeur vienne un jour vous chercher au volant de cette berline au design assez générique. Les Mobilize Duo et Bento, en revanche, doivent bien arriver sur le marché en 2024. Ils se destinent eux aussi à la location plus qu’à l’achat.

Voilà la position officielle de Renault sur le sujet de cette Limo : "la commercialisation de Limo est arrêtée. Nous avons reçu de bons retours sur Limo, mais nous n'avons pas réussi à développer d'autres marchés, comme la France, comme prévu. Notre marché cible - les professionnels de taxi et de VTC - n'est pas prêt à adopter massivement l'offre de service complet (véhicule et services). Limo étant dédiée à ce marché, les volumes sont trop faibles pour garantir un modèle économique durable."