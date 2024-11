Retrouvez-nous demain pour découvrir en live le nouveau Mobilize Duo

Déjà deux ans que Mobilize annonce la venue du Duo. Le voici enfin dans sa version définitive, celle qui a vocation à se glisser dans les centres-villes au même titre que la Citroën Ami. Le design du quadricycle reprend l’idée et la silhouette du Twizy, son devancier avec une cabine posée sur un châssis. À la différence, le Duo dispose de deux portes hermétiques. Il mesure 2,43 mètres de long et peut accueillir deux occupants placés l'un derrière l'autre. L'équipement intérieur est meilleur que celui de la Citroën Ami avec un airbag de série, un pare-brise chauffant pour éviter les problèmes de visibilité et même la climatisation en option. Le Duo revendique une autonomie maximale de 161 kilomètres (batteries de 10,3 kWh de capacité dans le châssis).

Mobilize annonce un prix d’achat fixé à 9 990€ pour la Duo limitée à 45 km/h accessible sans permis de conduire, et à 11 600€ pour la version limitée à 80 km/h nécessitant le petit papier rose (interdite d'autoroutes et de voies rapides à 110 km/h). C’est sensiblement plus cher que la Citroën Ami disponible à partir de 7 990€, mais la Duo offre une autonomie plus généreuse et un équipement meilleur. Rappelons par ailleurs que ces quadricycles légers ont droit à un bonus écologique de 900€. Retrouvez-nous dès demain pour le découvrir en live.