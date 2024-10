Le Mobilize Duo, remplaçant du Renault Twizy, se dévoile enfin

Déjà deux ans qu’on a découvert le Mobilize Duo au Mondial de l’automobile de Paris 2022 dans sa forme de « démonstration ». Et le voilà seulement maintenant dans sa version définitive, celle qui a vocation à se glisser dans les centres-villes au même titre que la Citroën Ami ou le véhicule qu’il remplace, le Renault Twizy. Il se dévoilera dans cette mouture finale à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris 2024, à côté d’un nombre impressionnant de nouveautés au sein du groupe Renault.

Son design ne change quasiment pas dans le détail et la bête mesure 2,43 mètres de long, ce qui n’est pas si loin que ça d’une Smart Fortwo (2,69 mètres de long). Le Bento, sa version utilitaire monoplace disposant d’une « soute » de 649 litres au lieu du siège passager, mesure lui 2,54 mètres de long.

A noter que les deux modèles disposent d’un airbag conducteur de série, ainsi que d'un pare-brise chauffant pour éviter les problèmes de visibilité. Le Duo revendique une autonomie maximale de 161 kilomètres et le Bento se contente de 149 kilomètres avec sa carcasse un peu plus grosse (batteries de 10,3 kWh de capacité dans le châssis).

Quel prix ?

Lors de la présentation du Duo en 2022, le groupe Renault précisait que l’auto avait vocation à être louée plutôt qu’achetée. Mais Mobilize annonce finalement un prix d’achat fixé à 9 990€ pour la Duo limitée à 45 km/h accessible sans permis de conduire, et à 11 600€ pour la version limitée à 80 km/h nécessitant le petit papier rose (interdite d'autoroutes et de voies rapides à 110 km/h). C’est sensiblement plus cher que la Citroën Ami disponible à partir de 7 990€, mais la Duo offre une autonomie plus généreuse et un équipement meilleur (avec même une climatisation en option !). Rappelons par ailleurs que ces quadricycles légers ont droit à un bonus écologique de 900€.

Retrouvez toutes les infos sur le Mondial de l'automobile de Paris 2024 sur Caradisiac.