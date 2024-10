On était restés sur notre faim, et c'est un euphémisme, il y a deux ans, avec un Mondial de Paris privé de grosses nouveautés, y compris françaises. Mais cette année, c'est tout le contraire ! Les constructeurs français sont presque tous là, il manque seulement DS, qui n'a pas nouveauté à présenter cette année.

Mais les autres, Renault, Citroën, Peugeot, Alpine et Dacia (que nous avons considéré pour le coup comme un constructeur français...), sont arrivés avec la hotte remplie à ras-bord. Tour d'horizon des principales, car nous avons même été obligés de faire des choix !

dailymotion R5, R4, C3, C4, e-408, Bigster : les nouveautés françaises incontournables du salon de Paris 2024

C'est LA star du Mondial 2024. Cette citadine 100 % électrique, qui joue sur la nostalgie et reprend les grandes lignes de style de la R5 de 1972, attire les foules. Couleurs acidulées, look néo-rétro assumé, elle attirera aussi le client avec des tarifs abordables. Mais pas tout de suite, car les premiers modèles en vente sont les haut de gamme à grosse batterie et finition haute, facturés 33 490 € (150 ch, 52 kWh, 410 km d'autonomie).

Mais il y aura aussi un moteur 120 ch avec batterie de 42 kWh (320 km d'autonomie) et une entrée de gamme 95 ch. Se dernier n'aura pas droit à la charge rapide, le 120 ch pourra charger à 80 kW, et le 150 ch à 100 kW.

Retrouvez notre essai de la R5

Exploitant manifestement à fond le filon du néo-rétro, la marque au losange présente aussi cette année la R4. Elle aussi un "hommage" à l'iconique "4L" de 1961, mais ici, ce n'est plus une citadine ultra basique qui se présente à vous, mais un petit SUV urbain de 4,14 m de long, avec un coffre généreux de 420 litres, et lui aussi 100 % électrique.

Les clins d'oeil à l'originale sont nombreux, comme la forme de la calandre (désormais lumineuse, comme le logo), les feux arrière en forme de gélule et les proportions générales. L'intérieur, lui, est repris de la R5. et les possibilités de personnalisation, aussi bien intérieures qu'extérieures, seront poussées.

Côté moteur, la R4 reprend les plus puissants de la R5, donc le 120 ch à batterie de 42 kWh, et le 150 ch 52 kWh, ce dernier couple offrant 400 km d'autonomie. Le prix n'est pas encore fixé, mais Renault garantit une entrée de gamme à moins de 30 000 €.

Si vous lui trouvez des airs de Renault 5, vous n'avez évidemment pas la berlue puisque l'Alpine A290 est une R5 à la sauce Alpine. Mais elle bénéficie de quelques évolutions stylistiques comme la remontée des feux de jours au niveau des feux, lui donnant un regard plus ressemblant à celui de la A110, et le kit carrosserie est globalement plus aggressif, et ça lui donne une personnalité bien à elle.

Côté mécanique, les moteurs sont complètement différents, et repris de la Mégane E-Tech. On aura le choix entre un 180 ch qui réalise le 0 à 100 en 7,4 s. et un 220 ch qui gagne 1 seconde pleine sur cet exercice. Les deux sont couplés à la grosse batterie de 52 kWh, ce qui permet de parcourir entre 364 et 380 km sur une charge.

Les prix sont fixés à 34 700 € pour la 180 ch et 37 700 € pour la 220 ch, en tenant compte du bonus écologique de 4 000 €.

Cette auto est dingue. Véritable chant du cygne de la A110, destinée à disparaître à court terme, la marque devenant 100 % électrique, elle multiplie les exclusivités. Moteur 1.8 turbo poussé à 325 ch, et même 345 ch si l'on utilise un carburant à haut indice d'octane RON 102, soit + 45 ch par rapport à la A110 R normale. Le couple grimpe à 420 Nm (+ 80 Nm), et le 0 à 100 km/h gagne un dixième (3,8 s.).

Mais ce qui est le plus exclusif, c'est son tarif, stratosphérique. Les 110 exemplaires qui seront produits coûteront en prix de base 265 000 € ! C'est 159 000 € de plus qu'un modèle A110 R Turini. Et si vous optez pour une version à la peinture bleue en dégradé, apposée à la main, ce sera même 330 000 € ! Est-ce que du coup, ça vaut le coût ? En tout cas les exemplaires prévus sont presque tous déjà vendus.

Nous avons sciemment considéré Dacia comme une marque française, tout en sachant que ça peut faire polémique. La marque est de toute façon "franco-roumaine"... Et sa grosse nouveauté cette année est le Bigster. On pourrait le résumer à une version rallongée du Duster de troisième génération, mais il est un peu plus que ça. Il grandit de 27 cm par rapport au Duster (soit 4,57 m) et son coffre gagne 150 litres (667 dm3). Les passagers arrière ont aussi un peu plus de place grâce à un empattement majoré de 4 cm.

Mais le Bigster va aussi plus loin que le Duster. Moquettes plus épaisses, climatisation bi-zone, hayon motorisé, instrumentation numérique 10 pouces, insonorisation améliorée, il fait l'effort nécessaire pour justifier des tarifs plus élevés (à partir de 25 000 €). Les moteurs seront aussi spécifiques à lui, avec un micro-hybride 1.2 de 140 ch, et un full hybride complètemeent inédit 1.8 155 ch.

On reste encore ici dans la galaxie Renault, puisque Mobilize est une entité du constructeur au losange qui s'occupe de nouvelles mobilités, électriques bien sûr, essentiellement. Et sur le stand de la marque, on trouve celui que l'on peut considérer comme le remplaçant du Renault Twizy : le Duo. Un quadricycle léger qui reprend le principe de deux places l'une derrière l'autre, dans une longueur réduite de 2,43 m.

Mais cette fois-ci, on a des vraies portières, et un équipement très riche pour cette catégorie (airbag conducteur, climatisation, pare-brise chauffant...). La batterie de 10,3 kWh offre une autonomie de 161 km maximum. Alors bien sûr, le prix de 9 990 € pour la version 45 (accessible sans permis) est plus élevé que celui de la Citroën Ami (7 990 €) mais autonomie et prestations sont bien supérieures. Une version 80 qui nécessite le permis B est aussi disponible, contre 11 600 €.

C'est une autre grosse star du salon de Paris. La quatrième génération de C3 débarque en effet sur le marché avec un argument de poids, celui du prix ! En effet, elle sera disponible à partir de 14 990 € en version essence 1.2 Puretech de 100 ch. Elle existe aussi en version hybride de 100 ch toujours, à partir de 20 200 €. ET bien sûr, n'oublions pas la ë-C3 100 % électrique. Dotée d'une batterie de 44 kWh, elle dispose d'une autonomie de 300 km et son moteur de 113 ch lui permet un 0 à 100 km/h en 11 secondes. Attention à la vitesse maxi limitée à 135 km/h.

La nouvelle C3 est par ailleurs spacieuse, confortable, correctement équipée, même en entrée de gamme, et si sa finition est moyenne, son look extérieur peut séduire, en reprenant les derniers codes stylistiques de la marque, la signature lumineuse à trois segments, et le nouveau logo.

Autre nouveauté frappée du double chevron, la C4, qui revient dans une version restylée. Le but a été de simplifier le style, qui apparaissait comme complexe, et potentiellement cause de ventes trop timides. Ici, les faces avant et arrière sont revues, en intégrant là aussi le nouveau logo de la marque et des signatures lumineuses revues. C'est en effet plus réussi à notre sens.

L'intérieur voit apparaître une nouvelle instrumentation de 7 pouces en face du conducteur. Mais pour le reste, c'est le statu quo. Sous le capot, on note la disparition des moteurs 100 % thermiques.Il reste des 1.2 Puretech hybrides en 100 et 136 ch. Et bien sûr des moteurs électriques. Le 136 ch à batterie de 46 kWh net (340 km d'autonomie) et le nouveau 156 ch avec batterie de 51 kWh (420 km d'autonomie).

Les prix sont à partir de 28 250 €.

On connaît déjà la 408, bien sûr, mais pas sa version 100 % électrique ! Elle aussi y passe donc, en reprenant pour le moment le moteur 210 ch du E-3008. Par contre elle bénéficie d'une nouvelle batterie NMC, inédite, qui offre une capacité de 58,2 kWh, et qui lui permet sur le papier de parcourir 453 km en parcours mixtes.

Elle pourra se charger à 11 kW en courant alternatif, et jusqu'à 120 kW en courant continu sur bornes rapides.

Les tarifs sont fixés à 43 900 € pour l'entrée de gamme Allure, et 45 900 € pour le haut de gamme GT. Elle pourra bénéficier du bonus écologique, ce qui minorera ces prix.