Renault Mobilize : trois modèles inédits pour les nouvelles mobilités

Attention, question piège. Luca de Meo, patron du Losange, a réorganisé le groupe Renault en quatre "business unit", en clair quatre marques. Il y a Renault, Dacia (avec Lada) et Alpine. Mais la dernière ? Il s'agit de Mobilize. Cela ne vous dit rien ? Normal, c'est un label qui vient d'être créé. Il est dédié aux nouvelles mobilités, nouveau terrain sur lequel les constructeurs commencent à se livrer bataille, conscients que l'usage et l'achat de la voiture sont en pleine évolution.

À l'occasion du salon Viva Technology, à Paris, le constructeur a officialisé les noms d'une gamme de produits pour Mobilize, avec trois véhicules… qui ne seront pas disponibles à l'achat. Ce sont des modèles imaginés pour la mobilité partagée, évidemment tous électriques pour pouvoir arpenter des métropoles qui vont de plus en plus bannir le thermique.

Comme son nom l'indique, le Mobilize Duo (il ne faut donc pas dire Renault !) sera un petit engin pour deux. C'est tout simplement la relève du Twizy, dans une formule améliorée, avec une carrosserie fermée. Il est taillé pour l'autopartage. Renault indique qu'il intégrera 50 % de matériaux recyclés dans sa fabrication. Il sera aussi lui-même recyclable à 95 % dans la nouvelle Re-Factory de Flins.

Le Mobilize Bento est un véhicule pensé pour la livraison et le transport d'objets peu encombrants. Il est basé sur le Duo et sera doté d'un caisson de chargement avec un volume maximal de 1 m3. Il sera ainsi adapté aux artisans et livreurs de petits objets, dont les quantités ne cessent d'augmenter avec le e-commerce. Dans cette optique, Citroën vient d'ailleurs de lancer une variante Cargo de l'Ami.

Au-dessus, il y aura l'Hippo, un petit utilitaire modulaire pensé pour la livraison du dernier kilomètre. Il sera doté de modules de chargement, interchangeables (transport réfrigéré, colis...). Il aura jusqu'à 3 m3 de volume. Le constructeur n'a toutefois pas encore donné la date de lancement de ces véhicules.

Renault profite aussi de la création de Mobilize pour renommer les services qu'il proposait déjà. Le système d'autopartage Zity, qui dispose de 500 véhicules à Paris, devient Zity by Mobilize. Le service sera déployé dans de nouvelles villes en 2021. La location en agence Renault Mobility devient Mobilize Share, avec des locations pour une heure, un jour, un mois. Les modèles, de toute la gamme, sont disponibles en permanence.

À Viva Technology, Mobilize a également annoncé la signature d'un accord avec Betteries, une start-up allemande spécialisée dans la réutilisation de batteries de voitures électriques. Elle s'en sert pour concevoir des générateurs électriques transportables qui peuvent servir à de multiples usages, comme sur des chantiers de constructions ou dans des food trucks. Renault annonce que la fabrication de ce système commencera à la rentrée dans son usine de Flins.