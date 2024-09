Un drôle de concept-car Renault pour attirer sur son stand au Mondial de Paris

La réussite entière de Renault en tant que constructeur d’automobiles électriques populaires va dépendre de modèles inspirés du passé. De la nouvelle 5 E-Tech Electric, tout d’abord, mais aussi de la Renault 4 moderne qui doit rejoindre la gamme l’année prochaine. Et si la marque au losange en profitait pour ajouter un coupé au style rétro dans cette gamme faisant référence au passé ?

Vous vous doutez bien que dans le contexte actuel où les coupés de marques généralistes ne font plus recette depuis fort longtemps, Renault a d’autres chats à fouetter que d’essayer de plaire à la clientèle avec un nouveau modèle de ce genre. Mais le constructeur français prévoit bien un concept-car à l’allure inspirée de ses très anciens modèles afin d’animer le stand du prochain Mondial de l’automobile de Paris 2024.

Une Renault 17 modernisée ?

Pour l’instant, il faut se contenter de la seule image officielle de la bête, publiée sur les comptes de Renault sur les réseaux sociaux. Elle montre une partie de la face avant avec un détail sur le phare droit en deux morceaux (de couleur jaune), au-dessus d’une sorte de calandre striée et marquée de demi-losanges.

A priori, l’inspiratrice de ce concept-car dessiné par le styliste français Ora Ito serait la Renault 17 commercialisée entre 1971 et 1979, remplacée ensuite par la Fuego. Il n’est pas question qu’elle arrive ensuite dans la gamme Renault et pour le moment, on ignore quelle mécanique imaginaire se cache sous son capot. Mais on devrait en savoir plus très vite.