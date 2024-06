La Renault 5 électrique de base a quand même une jolie gueule

La Renault 5 E-Tech Electric est enfin parmi nous. La semaine dernière, on s’est d’ailleurs étonné de lire des choses assez bizarres sur certains devis proposés par des concessionnaires rapportés par des prospects. Et comme Renault vient de publier le configurateur en ligne de sa nouvelle citadine électrique, on peut enfin s’amuser à voir à quoi ressemble la petite Française dont tout le monde parle dans sa version de « base ». On met des guillemets car pour l’instant, seule la déclinaison haut de gamme avec les grosses batteries de 52 kWh est disponible à la commande.

Pour le prix de 33 490€, vous avez donc droit à la 5 E-Tech Electric visible dans les images accompagnant cet article. Avec ce « Vert Pop » bien pétant qui rend hommage à la première Renault 5 tout en rappelant un peu le vert disponible au catalogue des Porsche 911 les plus radicales. De série, l’auto possède aussi des jantes de 18 pouces à la finition « diamantée ». Mais aussi des projecteurs « full LED » et, à l’intérieur, une dotation de série intéressante.

Bien positionnée face à la Peugeot E-208

La 5 E-Tech Electric possède en effet d’office à ce prix le système d’infotainment OpenR Link avec écran de 10,1 pouces et l’interface Google Automotive comprenant les services intégrés. Mais aussi une caméra de recul, en plus d’une finition intérieure plutôt flatteuse au niveau des habillages de la planche de bord (et des sièges « textile ». Il faudra rajouter 1000€ pour obtenir les aides à la conduite de niveau 2 et Renault fait aussi payer le câble de recharge domestique classique (400€) tout comme l’adaptateur de charge bidirectionnelle (400€).

Mais quand on la compare à la Peugeot E-208 de base (34 100€, 136 chevaux contre 150 chevaux, 363 km d’autonomie contre 410 et une présentation moins flatteuse), l’auto de la marque au losange marque quand même de gros points. Bon, il nous reste à découvrir sa future version de base à 25 000€ et surtout, à en prendre le volant pour voir si elle peut aussi surclasser la Peugeot sur le terrain de la conduite et de l’efficience. Pas avant septembre, hélas…