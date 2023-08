Tout au long de l'été, l'auto des voisins vous accompagne sur la route de vos vacances. Comment se passe le trajet en voiture, avec quel modèle partez-vous, comment caser toute la famille, ou les amis, mais aussi les bagages ? Nous sommes allés à votre rencontre sur l'aire d'autoroute de Limours-Janvry sur l'A10 pour vous laisser la parole.

Une Renault 17 pour les vacances

Elle paraît incongrue au milieu des voitures modernes garées sur l'aire d'autoroute. D'autant que la Renault 17 d'Olivier a son capot moteur grand ouvert. Une légère surchauffe ? "C'est juste préventif prévient son propriétaire. Elle se porte très bien. C'est plutôt ma femme et moi qui avons besoin d'un peu de repos". Olivier et son épouse ont quitté leur Picardie quelques heures auparavant à bord du coupé âgé de 47 ans. Destination Vannes, en Bretagne.

dailymotion L'auto des voisins spécial été - Olivier en Renault 17 et Ahmed en Ranger Rover Evoque

Pour autant, la 17 n'a rien d'inconfortable. Avec ses sièges caractéristiques en forme de tulipe, elle est toujours aussi douillette, après un demi-siècle de bons et loyaux services. Olivier l'a acquise en 2002 et, en dehors d'un entretien courant ne lui a offert qu'une nouvelle peinture. "Elle s'était ternie avec le temps". C'est un modèle TS de 1 600 cm3 et 98ch. "Avec un carbu double corps". Une carburation qui pourrait augmenter la consommation. Mais elle se contente de 7,5 l / 100 km, pas plus que son auto de tous les jours : une Volkswagen T-Roc.

Un SUV beaucoup plus taillé pour les voyages au long cours, avec une taille de coffre beaucoup plus imposante que celui de la vénérable française. Pas au goût d'Olivier ni de sa femme. "On s'offre un périple chaque été en 17, et on optimise les bagages". Surtout, cette année, le couple part en pèlerinage. "Car c'est à Vannes que nous avons acheté cette voiture".

1 800 km en Range Rover Evoque

La destination d'Ahmed est beaucoup plus éloignée et beaucoup plus au sud. Avec son épouse et leurs deux enfants, ces parisiens se rendent à Marbella en Espagne à bord de leur Range Rover Evoque de 2014. "C'est un modèle diesel de 150 ch". Le plus vendu de cette génération du petit SUV anglais. Mais malgré les 420 l du coffre, les bagages du chauffeur et de ses trois passagers sont à l'étroit. Alors Ahmed a recours à un coffre de toit, "correctement chargé à 40 kg, alors qu'il en supporte 75".

L'équipage, qui se rend au sud du sud de l'Espagne, ne va pas effectuer le voyage d'une traite. "On fait une première halte à Gérone, puis une seconde à Séville", avant d'atteindre la ligne d'arrivée à Marbella, écrasée de chaleur en ce mois d'août. Ce qui n'effraie pas la petite famille. "Mes origines m'ont habitué à supporter la chaleur". La clim de la voiture et de l'hôtel aussi.