Nouveautés 2024 – Électriques : la Renault 4 revient, Porsche électrifie le Macan, tandis que Smart, Audi et Toyota augmentent leur offre de véhicules sur batteries.

Janvier

Porsche Macan EV (SUV Compact)

Tests sur la terre, tests sur le circuit du Nürburgring, tests sur la piste rapide Nardo en Italie, tests dans le monde entier à des températures extrêmes de – 30 °C en Scandinavie à + 50 °C dans la Vallée de la mort en Californie, rien n’a été épargné aux prototypes du nouveau Porsche Macan électrique qui ont parcouru 3,5 millions de kilomètres. Un Porsche Macan électrique que vous devriez découvrir décamouflé dans les prochaines heures, avant une commercialisation dans le courant de l’année. Ce modèle utilise la nouvelle plateforme électrique PPE (Premium Platform Electric) élaborée par Porsche et Audi. Une base technique 800 volts qui permet de recharge rapide jusqu’à 270 kW (de 10 à 80 % en moins de 22 minutes). Sous le plancher, la batterie lithium-ion de 100 kWh alimente les deux moteurs synchrones à aimants permanents de dernière génération, développant une puissance de plus de 610 ch et 1 000 Nm de couple. L'autonomie s'affiche à plus de 500 km selon la norme WLTP. Afin de disposer d’un modèle sportif et capable de franchir tous les obstacles, Porsche a greffé sur son nouveau modèle quatre roues directrices et motrices (un moteur sur chaque essieu), un système de gestion active de la suspension (Porsche Active Suspension Management) avec amortissement pneumatique…

Février

Audi Q 6 e-tron (SUV Familial)

Encore bien camouflé, le nouvel Audi Q6 e-tron a déjà dévoilé son intérieur eau dernier Salon de Munich. Véhicule hyper-connecté, l’Audi Q6 e-tron se dote d’une très belle dalle numérique de 62 cm de diagonale qui combine l’instrumentation numérique et l’écran d’infodivertissement. Les commandes sont tactiles, mais aussi vocales « Hey Audi » et un affichage tête haute à réalité augmentée permet de disposer d’informations (vitesse, panneaux, navigation) que le conducteur aura l’impression de voir au travers du pare-brise à 200 m de distance. Doté d’une belle habitabilité, d’un coffre de 526 litres (+ 64 litres à l’avant), ce modèle à quatre roues motrices sera disponible en 401 ch (Q6 55 e-quattro) et 517 ch (SQ6 e-quattro) avec une batterie de 100 kWh autorisant une autonomie de 600 km avec le moteur le moins puissant.

Mars

Smart #3 (SUV Compact)

Le SUV Smart #1 (hachtag 1) vous plaît, mais vous préféreriez un peu plus d’habitabilité, Smart a pensé à tout et vous propose le Smart #3 qui plus long de 13 cm (4,40 m) se classe dans la catégorie des modèles compacts et qui malgré une ligne de toit fuyante vers l’arrière et une hauteur en baisse, offre légèrement plus d’espace aux passagers de la banquette grâce à un empattement en progression de 3 cm. Si le style du modèle est l’œuvre de Mercedes, la partie technique vient de chez Geely (partenaire chinois de Mercedes pour la marque Smart). Le Smart # 3 repend la plateforme SEA qui sert aussi au Volvo EX30. Les puissances s’échelonnent de 272 ch à 428 ch pour la version Brabus.

Avril

Toyota bZ2X (SUV Citadin)

Petit frère du Toyota bZ4X, le Toyota bZ2X deviendra l’entrée de gamme des SUV électriques de la marque japonaise. Grâce à un tarif attractif, il devrait doper la production des modèles électriques de Toyota. Commercialisé avant l’été et livré à partir de novembre 2024, le Toyota bZ2X s’inspirera du concept-car Urban SUV présenté dans le cadre du forum annuel Kenshiki de la marque à Bruxelles (Belgique). Il mesure 4,30 de long et devrait disposer de deux packs de batteries (Standard Range et Long Range) et sera disponible en deux (Single Motor) et quatre roues motrices (Dual Motor).

Mai

Kia EV 5 (SUV Familial)

D’une longueur de 4,62 m, le Kia EV 5 peut accueillir confortablement cinq personnes, il dispose d’un grand coffre et d’équipements très pratiques comme un rangement de 4 litres dans la console centrale qui peut refroidir ou réchauffer (de 5 à 55°) des aliments. En rabattant les dossiers de la banquette, on obtient un plancher totalement plat et l'on peut également disposer d’une table en fixant en hauteur l’une des planches de la paroi inférieure du coffre. De plus, une prise V2L (Vehicle-to-Load) peut servir à alimenter un appareil externe d’une puissance de 2,2 kW. Avec le Kia EV 5, on a le choix entre trois versions. En entrée de gamme, on trouve un moteur de 218 ch et une batterie de 64,2 kWh qui permet une autonomie de 400 km, autonomie qui passe à 550 km si cette motorisation est associée à une batterie de 88,1 kWh. Cette même batterie de 88,1 kWh associée avec deux moteurs électriques, d'une puissance cumulée de 313 ch, permet de disposer de 500 km d’autonomie et d’une transmission à quatre roues motrices. Il faut noter que si le Kia EV 5 dispose de la nouvelle plateforme E-GMP, les batteries sont plafonnées à une tension de 400 volts et non pas 800 volts, ce qui entraîne des temps de recharge supérieurs à ceux de Kia EV6 et EV9 qui, eux, bénéficient des 800 volts.

Juin

Cupra Tavascan (SUV Compact)

La marque Cupra est une marque qui compte pour le groupe Volkswagen au point qu’elle fait de l’ombre à Seat sa maison mère. En plus de modèles Seat rebadgés, ce sont des productions Cupra qui se chargent d’animer la gamme. Parmi ces nouveaux modèles, le Cupra Tavascan est un SUV Coupé électrique. Le Cupra Tavascan (qui reprend le nom d’un petit village des Pyrénées) est fabriqué en Chine, il reprend la plateforme MEB des Volkswagen ID.5 et Skoda Enyaq Coupé tout en utilisant un nouvel électromoteur de dernière génération qui développe une puissance de 286 ch. Ce bloc pourra recevoir l’aide d’un autre moteur électrique de 109 ch sur le train avant pour animer la version la plus sportive Tavascan « VZ » qui affichera 340 ch et quatre roues motrices. Une seule batterie de 77 kWh sera proposée pour les deux versions qui devraient disposer d’une autonomie de 550 km pour la version moins puissante et 520 km pour la version « VZ ». Très habitable, le Tavascan disposera d’un style extérieur et d’une architecture intérieure différents des modèles de chez VW ou Skoda.

Juillet

Toyota bZ3X (SUV Compact)

Présenté en 2022, le concept-car Toyota bZ Compact SUV, représente la version électrique du Toyota C-HR. Affichant un design agressif, ce modèle devrait augmenter l’aura de Toyota dans la catégorie des véhicules électriques. À l’instar du nouveau Toyota bZ2X, il sera vraisemblablement disponible en deux et quatre roues motrices.

Août

Ford Explorer (SUV Compact)

Ford propose son nouveau Ford Explorer qui n’a rien à voir avec le modèle à sept places que nous connaissons. Ce nouveau Ford Explorer est électrique et non plus hybride rechargeable et affiche des lignes robustes et dynamiques. De plus, sa taille est réduite par rapport à l’actuel Ford Explorer. Il ne mesure plus que 4,48 m de long et ne peut plus transporter sept personnes comme l’actuel modèle qui affiche 5,05 m de long. Enfin, dans le but de limiter les coûts de développement et de production, ce modèle reprend la plateforme MEB du Volkswagen ID.4 et il disposera sans aucun doute des mêmes motorisations que le modèle allemand. Il sera proposé avec deux tailles de batterie et sera disponible en deux et quatre roues motrices.

Septembre

Skoda Elroq (SUV Compact)

Chez Skoda l’offensive électrique se poursuit cette année avec un modèle plus petit que le Skoda Enyaq. Ce petit SUV qui devrait mesurer cependant 4,50 m, utilisera la base modulaire MEB du groupe VW réservée aux véhicules électriques et se nommera Skoda Elroq. Il viendra se frotter aux nouveaux Peugeot E-3008 et Renault Scénic E-Tech, il privilégiera l’espace à bord et existera en version sportive RS. Ce modèle que l’on ne connaît pour le moment que sous la forme d’une maquette devrait constituer pendant un ou deux ans l’entrée de gamme SUV électrique de Skoda avant que n’arrive un modèle plus petit.

Octobre

Renault 4L E-Tech (SUV Citadin)

Grâce à l’électrique, la Renault 4L renaît de ses cendres. Mais il ne s’agit pas d’une version « rétrofitée », mais d’un tout nouveau modèle 100 % électrique. Une Renault 4L E-Tech qui devient par la même occasion un SUV citadin de 4,15 m de long. il devrait être aussi pratique que l’ancien modèle et existera également en version fourgon. Le modèle définitif sera proche (dans son style) du concept-car Renault 4Ever du Mondial de l’automobile 2022. Assemblée à Maubeuge, dans l’usine où Renault produit le Kangoo, la Renault 4L moderne devrait disposer d’une motorisation électrique de 136 ch pour le modèle le plus haut de gamme et afficher 400 km d’autonomie. Renault pourrait profiter du Mondial de l’automobile (du 14 au 20 octobre 2024, Porte de Versailles à Paris) pour présenter le modèle de série qui ne sera commercialisé qu’en 2025.

Novembre

Cadillac Escalade IQ (SUV Familial)

Si l’arrivée du Cadillac Lyriq sur le vieux continent marque le grand retour de Cadillac en Europe, le modèle suivant pourrait être le Cadillac Escalade IQ, qui n’est autre que la version électrique de l’iconique Cadillac Escalade thermique. Une puissance 750 ch et plus de 700 km d’autonomie devrait être au programme de ce grand SUV américain.

Jeep Wagoneer S (SUV Familial)

Une erreur chez Jeep et l’on connaît déjà le style du nouveau SUV familial électrique de Jeep. Celui qui se nomme Jeep Wagoneer S utilise la nouvelle plateforme STLA Large de Stellantis et devrait afficher des performances de haut niveau. Jeep a d’ailleurs indiqué que ce modèle dans sa version la plus évoluée va afficher 600 ch et pourrait passer de 0 à 96 km/h (60 mph) en 3,5 secondes. Pour ce qui concerne l’autonomie, elle devrait être élevée (Jeep a annoncé plus de 600 km) puisque la plateforme STLA Large peut embarquer des batteries d’une capacité de 118 kWh. Pour le moment aucune idée de la date du lancement de ce modèle en Europe, mais la fin de l’année pourrait être propice à sa présentation. Après le lancement du Jeep Recon en juillet, Jeep montrerait ainsi toute sa détermination pour être, rapidement, un acteur majeur du SUV électrique.

Zeekr X (SUV Compact)

Zeekr est la marque premium du groupe chinois Geely. Rappelons que Geely possède Volvo, Polestar, Lotus, Lynk&Co, mais aussi actionnaire avec Mercedes dans Smart. C’est un géant de l’industrie automobile qui fait feu de tout bois et mise sur l’électrification des masses (laborieuses, bien entendu). L’un des premiers modèles à venir en Europe (après un break de chasse Zekr 001) est le Zeekr X, un SUV compact qui dispose de la même plateforme que les Smart # 1 et Volvo EX30. Le design de ce modèle a été réalisé sous la direction de l’Allemand Stefan Sielaff ex-Audi, et affiche une allure très moderne avec des lignes acérées, des angles vifs et des surfaces lisses. Deux versions sont au menu de ce modèle, l’une de 272 ch et 440 km d’autonomie avec batterie de 69 kWh, l’autre à quatre roues motrices et deux moteurs d’une puissance totale de 428 ch et 400 km d’autonomie (batterie 69 kWh) selon la norme WLTP.

Décembre

Hyundai Casper (SUV Citadin)

La marque coréenne Hyundai prépare l’arrivée dans sa gamme européenne d’un petit SUV électrique développé sur la base du Hyundai Casper thermique qui est commercialisé en Corée du Sud. Basé sur la plateforme K1 qu’utilise la Hyundai i10, le Casper est proposé en Corée du Sud avec des blocs thermiques en 67 et 100 ch. Passant à l’électrique, le Casper pourrait reprendre la motorisation du Kia Ray EV vendu en Corée, qui se compose d’un électromoteur de 86 ch et d’une batterie de 35 kWh avec 205 km d’autonomie. Voilà de quoi permettre à ce modèle d’aller affronter la Dacia Spring, à condition d’afficher un tarif assez serré.

Mini Aceman (SUV Citadin)

Très proche du concept-car Aceman, le véhicule de série qui se nommera aussi Mini Aceman sera à la fois la version électrique de la nouvelle Mini cinq portes (qui reste exclusivement thermique), mais aussi le petit frère du Mini Countryman qui dispose désormais dans sa gamme de modèles électriques. Ce modèle reprendra les motorisations électriques de la nouvelle Mini Cooper Electric (184 et 218 ch) et ne devrait pas être disponible en quatre roues motrices. La version de série devrait être dévoilée à la fin de 2024 pour un lancement commercial en 2025.