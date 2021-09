Hyundai Casper, le petit modulable coréen

Alors que Citroën dévoile sa grande nouveauté à destination des pays émergents, Hyundai attaque la commercialisation du Casper, son petit crossover d'entrée de gamme, destiné pour l'heure au marché domestique coréen. Un drôle d'engin d'à peine 3,60 mètres de long et de 1,59 mètre de large, à la bouille de mini baroudeur, et au regard étrangement proche de celui de la (très) grande soeur, la Ioniq 5.

Hyundai semble avoir imaginé ce Casper comme un véhicule d'aventure. Et le minuscule gabarit du crossover n'a pas freiné l'imagination du constructeur, notamment en matière de communication. La campagne publicitaire montre le Casper avec un coffre de toit, une installation en pleine nature à la façon d'un van aménagé et... une modularité poussée. Dans à peine plus de trois mètres cinquante.

Pour parvenir à s'allonger dans un si petit gabarit, Hyundai a conçu des sièges avant aux dossiers rabattables. Une configuration rare sur ce segment, et plutôt originale. La banquette arrière peut quant à elle coulisser sur 16 cm pour dégager de l'espace. Là encore, c'est un équipement intéressant pour un modèle d'accès. Rentrée à fond, la banquette laisse ainsi 301 litres de coffre, ce qui est loin d'être ridicule !Hyundai a démarré la commercialisation de ce Casper, qui débute à environ 12 000 dollars et monte à 16 000 dollars en haut de gamme.

Une conversion grossière donnerait des prix équivalents en France s'il venait à y être commercialisé. Il pourrait alors faire de l'ombre à une certaine Dacia Sandero certes plus habitable, mais pas aussi fun.