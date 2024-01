Jeep Wagoneer S (2024) : le nouveau SUV électrique que vous n'auriez pas dû voir si tôt

Il y a quelques jours, le groupe Stellantis précisait que l’inauguration de sa grande plateforme STLA Large reviendrait à Jeep aux Etats-Unis dès cette année 2024. C’est avec le Wagonner S, un nouveau SUV haut de gamme électrique, que le constructeur intègrera pour la première fois cette nouvelle plateforme également destinée à Dodge, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler et possiblement Peugeot et DS dans un second temps.

Grâce à une erreur de la personne responsable des réseaux sociaux chez Jeep aux Etats-Unis, qui a semble-t-il appuyé accidentellement sur le bouton « publier » d’une série de photos sur Facebook avant de les retirer, vous pouvez déjà admirer les premières images du nouveau SUV électrique de Jeep qui devait rester secret encore un peu plus longtemps. Le véhicule ressemble beaucoup au concept montré en 2022 par Jeep lorsqu’il annonçait ses futurs modèles électriques.

Un modèle uniquement électrique

Même si la plateforme STLA Large est capable d’accueillir des motorisations thermiques, ce nouveau Jeep Wagoneer S sera uniquement proposé avec des motorisations électriques. On ne connaît pas encore ses caractéristiques techniques mais la plateforme peut embarquer des batteries d’une capacité de 118 kWh et Jeep a déjà annoncé que le modèle aurait 600 chevaux et abattrait le 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,5 secondes.