Jeep Wagoneer S : le grand luxe de Jeep sera électrique

Jeep vient de donner beaucoup de détails intéressants sur les futurs modèles électriques de sa gamme. Outre le petit Avenger qui s'attaquera bientôt aux crossovers urbains du marché actuel, le Wagoneer S visera lui les grands modèles luxueux de chez Mercedes, BMW ou Land Rover. Son nom reste proche de celui du gros SUV à moteur thermique commercialisé aux Etats-Unis mais sa fiche technique n'aura absolument rien à voir avec ce dernier. Ce Wagoneer reposera en effet sur une plateforme 100% électrique, qui sera sans doute partagée avec d'autres futurs gros modèles du groupe Stellantis chez Alfa Romeo ou peut-être même Maserati. Il n'existe pour l'instant qu'à l'état de concept-car virtuel mais son style s'annonce assez sportif, un peu à la façon d'un Land Rover Range Rover Velar.

Sportif, il le sera au moins en ligne droite : Jeep évoque le chiffre de 600 chevaux sous le capot, même s'il y aura probablement aussi des variantes moins puissantes au catalogue. De quoi abattre le 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,5 secondes mais aussi atteindre 400 miles en autonomie maximale, soit près de 650 kilomètres. Pour cela, il disposera logiquement d'une batterie à la capacité très généreuse comme les BMW iX et autres Tesla Model X actuels.

En Europe après 2024

La version de série de ce Wagoneer S sera commercialisée aux Etats-Unis en 2024. Et l'engin traversera l'Océan Atlantique les années suivantes. D'ici à son arrivée, la physionomie du marché des SUV luxueux aura probablement changé sur le Vieux Continent : BMW, Mercedes, Audi, Porsche ou encore Land Rover proposeront tous des modèles 100% électriques et non plus seulement des engins thermiques électrifiés.