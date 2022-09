Présentation - Jeep : un avenir électrique avec l’Avenger en premier de cordée !

La marque américaine Jeep est-elle en passe de réussir son passage à l’électrification de sa gamme ? Oui, si l’on en croit les annonces de Christian Meunier (il dirige Jeep depuis 2019) lors de la visioconférence « Jeep 4xe Day » du 7 septembre. D’ici à 2030, la marque américaine qui fait partie du groupe Stellantis ne veut plus vendre que des véhicules électriques en Europe et 50 % sur le continent nord-américain. Lorsque l’on parle d’électrification pour Jeep, on parle pour le moment, de véhicules hybrides. Ainsi le Jeep Wrangler 4xe est le modèle hybride rechargeable le plus vendu aux États-Unis. Tandis qu’en France, désormais seuls les véhicules hybrides 4xe sont en vente, les versions à moteurs thermiques ayant été retirées du catalogue depuis le 1er juin dernier. Et pour ce qui concerne les véhicules 100 % électriques, il n’y en a pas encore, mais ça va venir très vite. Quatre SUV électriques sont d’ores et déjà prévus et Jeep nous en a présenté trois, le quatrième sera dévoilé plus tard.

Le premier modèle 100 % électrique est le Jeep Avenger. Il s’agit d’un petit SUV dont nous vous avons abondamment parlé sur Caradisiac (on l’appelait jusqu’à présent « Baby Jeep »). Produit sur une plateforme Stellantis STLA Small (extrapolée de la e-CMP), ce petit véhicule vient se positionner dans la gamme sous le Jeep Renegade. Il devrait exister avec des motorisations thermiques sur certains marchés, mais ne devrait être proposé qu’en électrique dans l’Hexagone. Pour le moment, la fiche technique de ce modèle est confidentielle et ne sera dévoilée que le premier jour du Mondial de l’Automobile, le 17 octobre prochain. Avec une belle garde au sol et de beaux angles d'attaque et de fuite, cette auto est une vraie Jeep et sera disponible en 4x2 et 4x4, nous découvirons ces versions au Mondial. L'Avenger devrait également disposer d’un électromoteur de 136 ch, celui qui équipe déjà les SUV citadins du groupe Stellantis DS 3 Crossback E-Tense, Peugeot e-2008 et Opel Mokka-e. Pour le moment Jeep annonce seulement son autonomie, elle serait de 400 km.

Avenger, cela peut faire penser à un film de super-héros américains, mais c’est aussi le nom d’un coupé de chez Dodge, autre marque de chez Stellantis, qui a été commercialisée de 1995 à 2000 (puis en berline de 2007 à 2014) et qui n’a pas connu un grand succès commercial. Souhaitons plus de chance au petit SUV de Jeep qui sera présenté au Mondial de l’Auto. À cette occasion, il sera tout de suite disponible à la commande en série limitée Launch Edition, avant que son arrivée en concession et son lancement commercial ne débutent véritablement aux premiers jours de 2023. Comme nous vous l’avions indiqué, ce SUV est produit en Pologne à Tychy, tout comme le seront les futurs autres petits SUV du groupe Stellantis : un modèle pour Alfa Romeo (qui se nommerait Brennero ou Palade) et sans doute un autre pour Fiat. Outre l’Europe, ce modèle Avenger sera également lancé au Japon et en Corée du Sud.

Le deuxième modèle, prévu quant à lui pour 2024, est le Jeep Recon. C’est un tout nouveau modèle, car les ingénieurs de Jeep sont partis d’une feuille blanche pour le concevoir. Il est exclusivement électrique et dispose de vraies capacités en tout-terrain. Il s’équipe du système de gestion de la traction Jeep Selec-Terrain avec la technologie de blocage d'essieu électrique (e-locker). Il bénéficie aussi de protection sous le châssis, de crochets de remorquage et de pneus tout-terrain spécifiques. À l’image du Jeep Wrangler cinq portes, le Jeep Racon est une authentique Jeep découvrable avec toit coulissant et portes amovibles. Il semble capable de réaliser des prouesses en tout-terrain, puisque Christian Meunier indique que ce modèle « ...entièrement électrique a la capacité de traverser le très réputé Rubicon Trail, l’un des trails les plus difficiles des États-Unis, et atteindre la fin du trail avec suffisamment d’autonomie pour retourner en ville se recharger ».

Moderne, ce véhicule bénéficie de tous les derniers progrès de la technique et dispose du système Uconnect de dernière génération, avec un guide de voyage détaillé des sentiers tout-terrain les plus remarquables. C’est un véritable véhicule mondial qui sera produit à partir de 2024 en Amérique du Nord. Il faut noter que les clients des États-Unis pourront en faire la réservation au début de 2023, mais pour l’Europe ce sera un peu plus long, sans doute 2024 ou 2025.

Le troisième et dernier modèle qui a été présenté lors de cette visioconférence « Jeep 4xe Day » est le Jeep Wagoneer 100 % électrique. Portant le nom de code de Wagoneer S, ce modèle intégrera en 2024 la famille Wagoneer qui se compose de deux modèles, Wagoneer et Grand Wagoneer. Aux États-Unis, ces SUV sont motorisés par des V8 et 6 cylindres en attendant de recevoir une motorisation hybride plug-in. Alors que Jeep ne commercialise pas ces véhicules chez nous, ce ne sera pas le cas du nouveau Wagoneer électrique qui va être mis en production en 2024 et qui devrait arriver sur le vieux continent quelque temps après.

Ce modèle est un très grand SUV qui se pare d'un design élégant et aérodynamique. Pour se démarquer des autres Wagoneer, le Jeep Wagoneer S revisite la célèbre calandre à sept fentes de Jeep en la dotant de LED. Le Wagoneer électrique sera comme le Wagoneer thermique un vrai véhicule tout-terrain haut de gamme. S’il est très luxueux, le Wagoneer électrique sera aussi performant avec une puissance annoncée à 600 ch, il sera capable de passer de 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,5 secondes environ et grâce à des batteries de grande capacité il affichera une belle autonomie de 400 miles (643 km).

Pour Jeep, le passage à l’électrique est d’importance. Ainsi en Europe, réglementation oblige, Jeep ne vendra plus à partir de 2030 que des véhicules à batterie (BEV : 100 % électrique), plus de PHEV (hybride plug-in) à moins que la réglementation européenne ne s’adoucisse, certains constructeurs militant dans ce sens. Pour les États-Unis, Jeep table sur 50 % des ventes en BEV. Autant dire qu’il faudra plus de quatre véhicules pour y arriver et d’autres devraient être dévoilés après 2025. Cela n’empêchera pas pour autant la marque américaine de poursuivre sa commercialisation de modèles thermiques dans certains pays, comme l’Inde où Jeep doit remplacer Fiat qui n’a pas réussi à s’imposer sur ce marché. Dans un proche avenir, Jeep veut devenir le leader mondial des SUV « zéro émission » et dans le même temps devenir une marque mondiale à gros volume, c’est l’objectif ambitieux qui a été fixé à Christian Meunier lorsqu’il est arrivé à la tête de Jeep en mai 2019, Jeep va donc tout mettre en œuvre pour y parvenir.