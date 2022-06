Scoop - Baby Jeep : le petit SUV de Jeep débusqué !

Pour le moment on le nomme "Baby Jeep" en attendant de découvrir son véritable patronyme qui est encore top secret. Pour Jeep, ce modèle se placera sous le Jeep Renegade et devrait permettre à la marque américaine de doper ses ventes. Contrairement au Renegade, ce modèle sera uniquement à deux roues motrices et existera avec des motorisations thermiques et au moins une motorisation électrique.

Pour créer son petit modèle, Jeep a demandé l’aide du groupe Stellantis et surtout de PSA qui fournit la plateforme, une base technique CMP comme celle du Peugeot 2008. Le futur modèle Jeep reprendra également les motorisations du Peugeot 2008, y compris la motorisation électrique de 136 ch. On a pensé un temps qu’il pourrait y avoir sur ce modèle une deuxième motorisation électrique, à l’arrière, afin de disposer de quatre roues motrices, mais cette architecture devrait être réservée au futur Jeep Renegade qui arrivera en 2025.

C’est en Pologne, à Tichy que sera produit ce nouveau modèle. L’usine FCA de Tichy ne produira pas que le modèle Jeep, puisqu’il y aura aussi un modèle de ce type chez Alfa Romeo. Un petit SUV qui pourrait se nommer Brennero (encore un nom de col alpin comme pour les Stelvio et Tonale). Viendra ensuite un modèle Fiat, premier membre de la future famille Centoventi. Le Jeep sera le premier à être dévoilé vers la fin de l’année pour une commercialisation au printemps 2023. Le modèle Alfa Romeo devrait être dévoilé début 2023 pour un lancement en fin d’année. Quant au SUV Fiat (qui ne devrait pas remplacer le Fiat 500 X), il devrait patienter jusqu’en fin d’année 2023 pour se montrer.