Scoop - Baby Jeep : premières photos du tableau de bord

Reprenant une base de DS 3 Crossback (qui est utilisée par les Opel Mokka et Peugeot 2008), le futur Baby Jeep disposera d’un bloc thermique essence 1.2 Puretech avec hybridation légère et d’une motorisation électrique. Pas sûr qu’un moteur diesel soit proposé sur ce véhicule qui sera produit en Pologne à Tychy. Ce modèle deviendra l’entrée de gamme de la marque américaine et sera positionné sous le Jeep Renegade. Grâce aux chasseurs de scoop, on a désormais la possibilité de découvrir l’intérieur de ce modèle et en particulier son tableau de bord.

Ce nouveau modèle recevra un grand nombre d’aides à la conduite et disposera d’un grand écran multimédia avec une interface de dernière génération. Entrée de gamme de la marque, il ne sera pas disponible en version quatre roues motrices, mais devrait pouvoir être équipé du système Grip Control pour s’autoriser quelques sorties sur chemins de terre.

Pour le style de ce modèle, il sera très proche de celui du concept-car dévoilé en mars 2022. Si pour le moment les prototypes sont très camouflés des photos circulent sur internet qui confirment qu’entre le concept-car et le modèle de série les différences seront peu nombreuses. Il reste quelques semaines avant que la marque ne dévoile son Baby Jeep et ne donne un nom officiel à ce modèle.