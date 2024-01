Voilà à quoi ressemble le Porsche Macan électrique

Après la Taycan, Porsche va lancer un second modèle électrique sur le marché cette année. Un second modèle qui remplacera chez nous le Macan thermique dont le malus écologique rédhibitoire plombe largement ses ventes en France. Il y a quelques jours, le constructeur allemand dévoilait d’ailleurs un nouveau « teaser » de l’engin avec un détail des feux arrière.

Cette fois, il montre l’auto en intégralité mais en dessins. On a droit à une vue avant du Macan électrique, qui confirme sa ressemblance avec le récent Cayenne restylé et la Taycan. L’arrière montre un bandeau lumineux qui couvre toute la largeur de la voiture, exactement comme ces Taycan et Cayenne.

Rendez-vous le 25 janvier prochain

La présentation officielle du nouveau Macan électrique interviendra le 25 janvier prochain. D’ici là, on connaîtra enfin le prix de ce modèle qui devrait rester plus abordable que la berline Taycan. Rappelons que chez Audi, le nouveau Q6 e-tron utilisera une base mécanique proche et reposera comme le Macan sur la nouvelle plateforme PPE commune aux deux marques.