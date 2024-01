Le Porsche Macan électrique est tout proche

Le Porsche Macan thermique existe toujours au catalogue du constructeur allemand chez nous en France. Mais avec une addition de base située désormais à 72 085€ avec un modeste quatre cylindres de 265 chevaux et surtout un malus écologique de 60 000€ désormais, il n’a plus rien à voir avec le best-seller d’il y a quelques années.

Sachant que Porsche n’a jamais électrifié ce Macan pour optimiser ses ventes sur le marché européen, les clients devront prochainement se tourner vers sa nouvelle déclinaison électrique pour acheter une Porsche familiale au prix le moins élevé possible. Ça tombe bien, il arrive : dans un nouveau teaser, le constructeur de Zuffenhausen annonce sa présentation officielle au 25 janvier prochain.

Sous les 80 000€ ?

Essayé par l’excellent mais encombrant Stéphane Schlesinger dans une version prototype camouflée en version haut de gamme de 673 chevaux, ce Macan électrique existera aussi dans une version de base dont on ignore pour l’instant les caractéristiques techniques exactes. Sachant que la grosse berline Taycan au positionnement plus haut de gamme démarre actuellement à 96 080€ en version de base, on espère que ce nouveau Macan électrique ne dépassera pas de trop les 80 000€. Lorsqu’il est arrivé sur le marché français en 2014, le Macan thermique coûtait 59 873€ en prix de base et cette addition moins élitiste était la clé de son succès.