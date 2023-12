Tuées par le malus : les Porsche qu'on pouvait presque s'offrir

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

S’acheter une Porsche. Voilà le rêve de nombreux fans d’automobiles, rendu moins impossible depuis l’arrivée du premier cabriolet Boxster en 1996 puis du coupé Cayman en 2005. En 2006, lorsque François Chapus essayait le Cayman S un peu plus puissant, ce dernier ne coûtait « que » 61 000€ et le Boxster débutait à 55 000€. Une somme importante à mettre dans une auto déjà à l’époque, mais pas totalement inabordable grâce à ces modèles conçus par Porsche pour élargir sa clientèle.

Hélas, l’inflation est passée par là et le modèle le moins cher de Porsche, le 718 Cayman coupé, s’affiche désormais à 65 847€. A ce prix, il faut aussi se contenter d’un flat-four suralimenté dont la sonorité a fait couler beaucoup d’encre au sein de la communauté des Porschistes amateurs du traditionnel flat-six. Mais ça reste la porte d’entrée dans l’univers de Porsche, donnant accès à une auto respectant tout ce qui fait le sel des voitures de la marque. Une vraie voiture de sport, concurrente naturelle de l’Alpine A110.

Mieux vaut en parler au passé : alors que son malus écologique atteignait déjà 33 000€ au minimum en 2023, il grimpera à 60 000€ en 2024 comme pour toutes les autos rejetant plus de 193 g/km de CO2. Oui, ça le placera à 125 847€ au minimum, c’est-à-dire au-dessus d’une limousine Taycan électrique dont l’addition démarre à 96 080€. Et le double d’une Alpine A110 préservée du malus grâce à sa philosophie de conception unique !

Le Macan, c’est fini aussi

Sur un plan nettement moins passionnel, la carrière du Porsche Macan est quasiment terminée aussi en France puisque ce dernier composera également avec le malus de 60 000€. Le modèle d’entrée de gamme, équipé d’un modeste quatre cylindres turbo de 265 chevaux et affiché à 72 085€, coûtera donc 132 085€ au minimum en 2024. Un Cayenne hybride plus gros et nettement plus puissant ne demandera « que » 109 769€ grâce à sa mécanique rechargeable ! Bref, le ticket d’entrée de Porsche grimpera à près de 100 000€ l’année prochaine à cause du malus. Le constructeur allemand redevient donc une pure marque d’exception grâce à notre fiscalité, au grand dam de ceux qui rêvaient de s’en payer une sans rouler totalement sur l’or.