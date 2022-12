BZ qui signifie « Beyond Zero », symbolise les véhicules 100% électriques de la gamme Toyota. Au total 6 modèles seront lancés successivement jusqu’à 2026. Long de 4, 53 m le japonais se positionne parmi les grands de la catégorie SUV compacts. Le modèle de série viendra ainsi concurrencer les Volkswagen ID.4 et Kia e-Niro.

dailymotion Présentation - Toyota BZ Compact concept : le CH-R électrique

Dessiné en France, par les équipes de design de Toyota Europe, le BZ Compact a été pensé comme une voiture électrique. Extérieurement, il reprend les codes esthétiques de la nouvelle Prius et notamment cet ensemble de feux reliés en crochets. Athlétique et séduisant, ce concept présente des porte a faux très courts, des flancs creusés et des ailes galbées.

A bord, le concept pousse le curseur un peu plus loin avec un habitacle original, composé d’une sellerie en matériaux végétaux recyclés. La planche de bord minimaliste s’illustre par un volant en forme de manche d’avion et par la présence de deux écrans numériques incurvés, qu’il y a peu de chance de retrouver sur le modèle de série. Autres nouveautés très tendance : une interaction sonore et lumineuse entre la voiture et les occupants. Le concept interagit en fonction des conditions extérieures et intérieurs.

Aucune information n’a été communiquée sur la partie moteur (puissance des moteurs électriques, capacité de la batterie, autonomie, vitesse de charge…). Ne reste plus qu’à patienter jusqu’à la présentation d’un modèle de série.

Ce modèle de série est attendu pour la mi-2024 après la commercialisation du prochain CH-R. Son nom commercial n’est pas encore défini mais on mise d’ores et déjà sur le BZ3X.