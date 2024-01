Scoop – Mini Aceman : tenue d’hiver

Le prototype du Mini Aceman qui circule sur route ouverte dévoile quelques détails du modèle de production, comme les projeteurs avant et le graphisme des feux arrière. On découvre également les jantes de ce nouveau modèle ainsi que la forme des boucliers. Le style définitif de ce modèle sera proche de celui du concept-car présenté en 2022.

Ce modèle sera produit dans un premier temps en Chine pour l’ensemble du marché mondial, dont la France. Mais BMW Group investit massivement pour que la production européenne des Mini Cooper Electric et du futur Aceman soit domiciliée sur le vieux continent. D’une longueur de quatre mètres le Mini Aceman deviendra le petit frère du nouveau Mini Countryman (qui a bien grandi) mais sera aussi la version électrique de la nouvelle Mini cinq portes qui ne sera disponible qu’avec des motorisations thermiques électrifiées. La présentation de la Mini Aceman devrait intervenir dans le courant de l’année (la production de ce modèle ayant un peu de retard) pour une commercialisation en Europe en 2025.

Pour ce qui concerne les motorisations électriques de ce modèle, elles devraient provenir de la Mini (trois portes) Electric. Il y aura donc un électromoteur de 184 ch (Cooper E) et un électromoteur plus puissant de 218 ch (Cooper SE). L’autonomie de ce modèle devrait être proche de 400 kilomètres. Ce modèle d’entrée de gamme électrique cinq portes devrait disposer d’une habitabilité correcte pour quatre personnes et d’un coffre d’une capacité qui ne devrait pas dépasser les 300 litres.