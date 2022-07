Mini Aceman concept : le nouveau crossover urbain électrique de Mini

Mini présente à travers le concept Aceman, son nouveau crossover urbain électrique. Long de 4,05 m, il viendra compléter courant 2023 l’offre citadine aux côtés de la hatch (Mini 3 portes). Cette dernière sera d'ailleurs le premier modèle de série à recevoir ce nouveau visage. Elle sera présentée officiellement début 2023, suivie par l'Aceman et le Countryman dans le courant de la même année.

Son nom, fait référence à feu la Paceman qui était un Countryman coupé 3 portes. La marque d’Oxford reprend l’idée du SUV coupé mais y ajoute cette fois deux portes et des motorisations exclusivement électriques. Les Mini 3 et 5 portes ainsi que le Countryman continueront de proposer en parallèle une offre thermique.

"La stratégie de Mini repose sur 3 piliers : établir une gamme 100% électrique d'ici 2030, étendre la présence de la marque en Asie et enrichir l'offre SUV", explique Stefanie Wurst, Directrice de Mini. Avec le nouveau Aceman, le constructeur coche toutes les bonnes cases.

L’Aceman se frottera dès 2024 à de nouveaux concurrents du même acabit en provenance d’Audi, Cupra, et Toyota. A ce jour, de rares SUV urbains électriques comme le Hyundai Kona, l'Opel Mokka-e, le DS3 Crossback E-tense présentent un format aussi compact.

Ce modèle sera aussi l’un des premiers de la nouvelle gamme électrique à être produit dans la nouvelle usine chinoise de Zhangjiagang que Mini partage avec Great Wall à travers un partenariat. Mini reproduit la même stratégie que Smart avec la #1 et de nombreux constructeurs à l'heure actuelle : concevoir en Europe et produire en Chine.

L’Aceman affiche une silhouette trapue amplifiée par une largeur importante (1, 99 m), une faible hauteur (1, 59 m) et d’imposantes jantes de 20’’. La rondeur, marque de fabrique du design Mini, laisse place à quelques plis de carrosserie sur les ailes, les arches de roues et le capot. La hatch suivra aussi cette tendance de "robustesse".

Les éléments de design charismatiques comme les feux arrière en forme d’Union Jack, la calandre octogonale et les optiques avant ont été modernisés à travers un travail important réalisé sur l’éclairage LED. Tous ces éléments sont personnalisables. Par exemple, le client pourra choisir entre plusieurs signatures lumineuses pour les feux arrière, dont l'Union Jack, et plusieurs couleurs pour le bandeau qui entoure la calandre.

L’intérieur très minimaliste revient aux origines de la marque et suit les préceptes de son fondateur, Alec Issigonis. A savoir réduire à l’essentiel le design et les commandes. L’objectif est atteint car le cockpit de l’Aceman est composé d’un volant, d’un écran tactile circulaire et d’une console centrale réduite au strict minimum. Le modèle de série suivra cette tendance minimaliste.

La planche de bord recouverte de tissu reflète les projections lumineuses envoyées depuis le plafonnier. Cette animation est accompagnée d'une ambiance sonore.

L’écran tactile circulaire OLED implanté en position flottante, est une première mondiale dans l’industrie automobile, signale le constructeur. Il est équipé pour la première fois chez Mini d’un système d’exploitation Android. Il permet de faire le lien avec la curieuse planche de bord. Cette dernière revêtue de tissu est dessinée comme une barre de son qui s’étend sur les portières. Sa conception permet de refleter des images projetées depuis le plafonnier accompagnées d’une ambiance sonore afin de plonger les occupants dans une expérience sensorielle, explique Mini. Le conducteur profite à chaque fois d’une planche de bord inédite.

La lumière et le son font partie prenante de ce concept qui réagit (à l’intérieur comme à l’extérieur) en fonction des conditions rencontrées. Par exemple, lorsque la voiture est déverrouillée ou qu’elle est en charge, une cinématique sonore et lumineuse se met en place.

Le déplacement des commandes de démarrage, du sélecteur de vitesse et du frein de stationnement sous la planche bord a permis libérer un espace de rangement sur le plancher entre les sièges conducteur et passager qui s'étend jusqu'aux places arrière. Dessus peuvent être installés un porte-gobelet et différent modules de rangement.

A travers ce concept, Mini compte offrir aux 5 occupants un environnement joyeux, agréable et divertissant. Les nombreuses animations sonores et lumineuses sont accompagnées d’un habillage intérieur coloré et riche en matériaux. Les sièges sont par exemple recouverts de tissus en relief façon « Desigual » qui mélangent les textures, les couleurs et les reliefs. Le volant et les poignées de porte sont pour leur part habillés de velours. Enfin, n’attendez pas de cuir, l'Aceman n'en proposera pas.

L'espace aux places arrière apparaît convenable pour un véhicule de ce gabarit, (il était impossible d'entrer) et notamment aux jambes comparé au DS3 Crossback E-Tense. Pour le moment, Mini reste discret sur le volume de coffre, les motorisations et la capacité des batteries de son modèle de série. Une chose est sûre, la capacité sera supérieure à celle de l'actuelle Cooper SE (32, 6 kWh). La conception de l'Aceman, pensée pour l'électrique autorisera un positionnement des batteries dans le plancher donc une capacité plus importante. On estime aux alentours de 50 kWh, la capacité brute du pack qui équipera l'Aceman.

Le concept Mini Aceman fera sa première apparition publique le 23 août prochain à l’occasion du salon Gamescom 2022 dédié aux jeux vidéo, qui se tiendra à Cologne.