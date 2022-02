Smart : le SUV se nomme Smart #1

Smart s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Désormais, la marque est une co-entreprise entre Mercedes et le chinois Geely. Pour symboliser ce changement, Smart va adopter une nouvelle nomenclature, inaugurée par le premier modèle issu de la coentreprise.

Il s'agit d'un SUV urbain, qui se nommera Smart #1. Voilà qui est simple ! Selon les mots de la marque, "le symbole # qui précède souvent les sujets d’actualité sur les réseaux sociaux, évoque l’esprit pionnier de smart à l’ère numérique". C'est donc la fin des jeux de mots avec "for".

L'annonce du nom est accompagnée de photos de prototypes de mise au point, au camouflage assez léger. On devine ainsi les lignes du modèle de série, qui seront proches de celles du concept dévoilé fin 2021. On voit la nouvelle signature lumineuse, avec une bande qui traverse la face avant et se prolonge par deux "pinces" dans les optiques. On devine aussi la chute de toit sur la custode, avec un effet façon casquette.

Si ce modèle est un SUV, Smart souligne avoir soigné l'aérodynamisme. Le modèle profite par exemple d'une prise d'air avec des volets actifs et reçoit des poignées de porte rétractables. Des attentions qui permettront d'améliorer l'autonomie, ce véhicule étant 100 % électrique. La technique a été mise à l'épreuve lors d'un test grand froid dans le nord de la Chine, avec des températures de - 40 °C.

Smart indique que le véhicule sera dévoilé dans le courant de cette année.