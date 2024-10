Peugeot présente la nouvelle E-408

Lors du reveal de la nouvelle e-408, Peugeot a réaffirmé d’emblée ses ambitions de devenir le leader de l’électrique « mainstream » en Europe. Avec pas moins de 12 propositions dans sa gamme (comprenant les utilitaires), plusieurs usines converties à cette technologie et désormais un site de production de batteries en France (ACC Douvrain), le constructeur Français est en train d’inonder le marché (fléchissant) du 100% électrique. Et la locomotive du Lion, c’est la petite e-208. Actuelle, numéro 1 des ventes d’électriques.

Le constructeur s’attaque aujourd’hui à sa gamme par le haut et intègre la e-408. La version électrique de son crossover haut de gamme. Avec 9 000 exemplaires vendus depuis de l’année, la Peugeot 408 peut être considérée comme un échec commercial. Apparemment pas pour Peugeot qui revendique son modèle comme leader de son segment en hybride rechargeable. Un segment de niche qui compte peu de modèles : BMW X2, Citroën C5 X et Renault Rafale.

Ce mélange de berline, de SUV et de coupé n’a pas su trouver son public face aux berlines et aux SUV premium. Peugeot tente de relancer aujourd’hui son modèle en lui implantant une motorisation électrique. Rien de plus « simple » pour le constructeur car la 408 repose sur la plateforme multi-énergie (E-EMP2) qui autorise l’implantation de batteries dans le soubassement de la voiture, sous le plancher entre les roues arrière.

La nouvelle e-408 produite à Mulhouse reçoit également un nouveau moteur. Un bloc électrique synchrone à aimants permanents de 210 ch. Cette motorisation produite en France, à Trémery, est partagée avec la DS 4 et le nouveau e-3008. Pour le moment, Peugeot n’a pas encore communiqué sur les performances comme le 0 à 100 km/h ainsi que la vitesse maximale. Comme sur les autres productions Stellantis, les niveaux de puissance varient en fonction du mode de conduite sélectionné. Normal, le mode par défaut offre 190 ch et un couple maxi de 300 Nm. Le mode Sport délivre 210 ch et 345 Nm et enfin, le mode Eco à 170 ch.

Une puissance de 210 ch et une autonomie de 453 km

La E-408 est également dotée d’une nouvelle batterie NMC. D’une capacité nette de 58,2 kWh elle lui autorise un rayon d’action de 453 km (cycle mixte WLTP). Une valeur qui place la Française au niveau de son premier concurrent, la BMW iX2 (449 km). Pour la recharge en courant alternatif AC, le crossover est dans les standards actuels acceptant une puissance de 11 kW. Pour la recharge en courant continu (DC), via des super-chargeurs, la puissance atteint 120 kW. Elle embarque également un freinage régénératif à 3 niveaux via les palettes au volant ainsi qu’une pompe à chaleur de série.

Peugeot reconduit également le planificateur d’itinéraires du groupe Stellantis qui prend en compte le niveau de charge de la batterie au départ, celui souhaité à l’arrivée, la vitesse, la consommation d’énergie, le trafic, le type de route, le dénivelé et les bornes de recharge disponibles. En complément, il est possible d’utiliser l’application « e-Routes » by Free2move Charge via un smartphone. Cette dernière permet aussi le paiement dématérialisé ou le « plug and pay ». Vous branchez la voiture, elle est reconnue et vous êtes débités de la somme. Comme chez Tesla depuis un bon bout de temps.

À l’extérieur comme à l'intérieur, la nouvelle E-408 ne change rien. Elle reconduit tous les éléments qui font son originalité. A savoir un profil de "fastback", d'imposantes jantes (ici 19'') et des feux perçants équipés de la technologie Matrix LED. A bord, la E-408 conserve ses qualités d'hôtes avec un espace XXL aux places arrière et un volume de coffre préservé (471 litres) similaire aux motorisations hybrides rechargeables. L'i-cockpit est également reconduit avec en prime l'intégration de l'intelligence artificielle ChatGPT, servant d'assistant personnel.

Les tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais la nouvelle E-408 devrait se positionner sous le plafond d'obtention du bonus écologique (47 000 €). Vous pourrez approcher le nouveau crossover de Peugeot à l'occasion du prochain Mondial de Paris du 15 au 20 octobre prochain.