Le nouveau Citroën C5 Aicross sera-t-il mieux que le Peugeot 3008 ?

Vous le savez, Peugeot vient de lancer son 3008 de troisième génération sur le marché. Malgré quelques défauts, il semble réaliser un bon démarrage commercial et affronte aussi bien le Renault Austral dans sa version thermique que le Scénic E-Tech dans sa déclinaison électrique.

Le groupe Stellantis prépare au moins deux cousins de ce 3008 de troisième génération, l’Opel Grandland de seconde génération et le Citroën C5 Aircross de seconde génération. Comme vient de le préciser la marque aux chevrons dans un communiqué officiel, elle profitera du Mondial de l’automobile pour dévoiler un « show-car » détaillant le style de ce futur C5 Aircross de seconde génération. Sa variante définitive suivra logiquement l’année prochaine.

Et s’il s’en prenait au Dacia Bigster ?

Alors que Citroën lorgne désormais du côté des clients de Dacia pour ses nouveaux modèles C3 et C3 Aircross avec des prix adoucis, le constructeur osera-t-il positionner ce nouveau C5 Aircross en face de l’imminent Dacia Bigster avec une tarification audacieuse et une approche minimaliste ? Comme son cousin de chez Peugeot (et son petit frère le C3 Aircross), il offrira en tout cas aussi bien des versions thermiques que des déclinaisons électriques. Et il y a peut-être un joli coup à jouer pour Citroën en se démarquant à nouveau par des prix plus bas que ceux de ses principaux concurrents « généralistes ».