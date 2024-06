La nouvelle BMW M5 pèse très lourd, y compris au sens propre

On savait à quoi s’attendre. Depuis l’année dernière, les bruits de couloir au sujet de la nouvelle Bmw M5 annonçaient une super-sportive hybride rechargeable reprenant le groupe motopropulseur du grand SUV XM et on avait même vu des photos de la bête sans camouflage.

La voilà donc, cette nouvelle BMW M5. Elle se montrera pour la première fois en public à l’occasion du Festival of Speed de Goodwood et se base sur la récente Série 5 de la génération G60. Long de 5,09 mètres, ce gros bébé à la carrosserie musclée respecte la tradition de sa lignée avec une silhouette imposante et un intérieur à la finition sportive.

727 chevaux pour commencer

Sous le capot, on retrouve bien le groupe motopropulseur du récent SUV XM avec des réglages légèrement différents. Il y a donc un V8 bi-turbo de 4,4 litres de 585 chevaux et 750 Nm de couple, associé à un moteur électrique de 197 chevaux exactement comme dans le XM Red Label de 748 chevaux. Ici, ce groupe motopropulseur s’accouple à des batteries d’une capacité nette de 18,6 kWh (22,1 kWh brut), au lieu de 25,7 kWh sur le SUV. Et la puissance maximale cumulée atteint 727 chevaux (pour 1000 Nm de couple).

BMW précise que ce groupe motopropulseur profite d’une installation différente du XM, avec notamment des supports moteur hydrauliques spécifiques, un circuit de refroidissement optimisé, une direction à connexion décrite comme « rigide » par BMW et non pas élastique, mais aussi des roues arrière directrices pour la première fois dans l’histoire de la M5 et des freins carbone-céramique en option. Malheureusement, l’auto avoue tout de même 2 435 kg sur la balance à vide d’après la fiche technique. Du jamais vu pour une M5, à comparer aux 2 710 kg d’un gros XM. Côté performances, BMW annonce un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes, un 0 à 200 en 10,9 secondes et 305 km/h en vitesse de pointe (en option pour cette denière, limitée électroniquement).

Il y a toujours un mode « deux roues motrices »

Les réglages de cette nouvelle M5 se veulent quand même plus sportifs que ceux du XM. Toujours équipée d’un différentiel arrière actif, la voiture conserve la possibilité de désactiver totalement les roues avant motrices pour devenir une simple propulsion et faire fumer son train arrière.

A partir de 159 000€

Et le prix dans tout ça ? 159 000€ tout de même sans la moindre option, un nouveau record pour une M5 (ce n’est « que » 30 000€ de plus que pour une M3). Heureusement, l’auto échappe totalement au malus écologique français grâce à sa mécanique hybride rechargeable. C’est donc ça, le progrès ?