Le marché de l’occasion a marqué un coup d’arrêt en mars

Alors que les ventes de véhicules neufs dégringolent de plus en plus, avec une chute proche des -15 % le mois dernier, le nombre de transactions concernant les modèles d’occasion reste, pour sa part, toujours en augmentation. Le mois dernier, ce sont ainsi 472 479 autos qui ont changé de mains, soit + 0,1 % par rapport à mars 2024.

Alors que s’est achevé le premier trimestre de l’année, le nombre de ces réimmatriculations a déjà largement dépassé le million. Les 1 378 405 ventes représentent ainsi un progrès de 2,3 % par rapport à la même période de 2024. Le niveau pré-Covid n’est toutefois toujours pas atteint puisque ces données sont en baisse de 8,4 % en comparaison de 2019.

Beaucoup de perdants

La très faible progression enregistrée le mois dernier implique forcément que certaines marques ont perdu du terrain sur le marché de la seconde main. Au sein des 20 labels les plus représentés en occasion, c’est ainsi le cas de plus de la moitié. Parmi les plus gros perdants, on trouve ainsi Ford (-3,2 %), Peugeot (-3,4 %), Mercedes (-3,5 %), Citroën (-4,9 %) et Opel (-6,7 %).

Une poignée de marques, parmi lesquelles on trouve Skoda (+ 7,5 %), Kia (+ 9,2 %), Suzuki (+ 11,2 %), Toyota (+ 12,4 %), Dacia (+ 13,4 %) et Hyundai (+ 13,8 %), tire tout de même son épingle du jeu.

Une moyenne d’âge en hausse

Si l’on se penche sur l’âge des autos qui ont changé de propriétaire en mars, on constate que la tranche des 2-5 ans n’est plus celle qui remporte le plus de succès. Certes, elle représente toujours un quart des transactions, mais leur nombre, 118 334, est toutefois en baisse de 6,5 % sur un an. Les modèles de 15 ans et plus sont, pour leur part, en progression de 4,3 %, avec 119 192 ventes, et prennent donc la tête de ce classement.

Crédit photo : Elliott Brown